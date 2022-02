Signerer milliardkontrakt: Har valgt leverandør av de nye fellesnordiske uniformene

Det Forsvaret beskriver som en historisk innkjøp av forsvarsmateriell, skal være avgjort.

Det skjer seks år etter at de fire nordiske landene gikk sammen om å kjøpe inn nye felles feltuniformer til en verdi av opp til 425 millioner euro.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, er det planlagt en seremoniell kontraktsignering i Fanehallen på Akerhus festning i Oslo tirsdag 8. februar.

Men vi får ikke vite hvilken leverandør som er valgt. Kontrakttildelinga er heller ikke publisert på norske Doffin eller europeiske Ted så langt.

Mer for pengene

Når prosjektet omtales som historisk, er det fordi det er første gang at Norge, Sverige, Danmark og Finland går sammen om et felles innkjøp av denne størrelsen.

Tanken er å kunne redusere kostnadene og utnytte ressursene bedre. Målet har vært å anskaffe høykvalitetsplagg til en lavere pris enn det hvert av landene hadde klart alene.

Kort fortalt handler firenasjonersprosjektet om å skaffe ny, ensartet stridsbekledning. Uniformssystemet består av plagg fra innerst til ytterst, og skal brukes av alle forsvarsgrener i alle de fire landene, både hjemme og ute.

Det eneste som vil skille en norsk stridsuniform fra en svensk, dansk eller finsk, er helt ytterst. Alle land beholder sin egen kamuflasje.

Blant ulempene ved en slik fellesanskaffelse, er at det er krevende å bli enige om kravene som skal stilles. Som mange andre store materiellanskaffelser, har dette tatt tid.

Forsinkelser

Det var allerede i 2014 at Forsvarsmateriell (FMA) fikk oppdraget fra Forsvarsdepartementet om å starte arbeidet med å kjøpe inn nye stridsuniformer.

To år senere ble Norge, Sverige, Danmark og Finland enige om å dra på kleshandel i fellesskap og kjøpe identisk ny stridsbekledning.

«The Nordic Combat Uniform Project» (NCU) ble startet opp i februar 2016, og er en del av samarbeidsprogrammet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Det ledes av norske Forsvarsmateriell med støtte fra de tre andre nasjonenes tilsvarende anskaffelsesorganisasjoner.

Da Teknisk Ukeblad omtalte anskaffelsen i juni 2020, var en svært omfattende brukertesting nettopp avsluttet og dataene herfra i ferd med å analyseres. Da var målet å sluttføre forhandlingene samme høst og inngå kontrakt i januar 2021 slik at de første uniformene kunne leveres mot slutten av samme år.

Lille julaften 2020 kom det fram at dette ikke lot seg gjøre. Da var ambisjonen, ifølge dokumenter Teknisk Ukeblad fikk tilgang til via Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), å tildele kontrakten i månedsskiftet mars/april 2021.

Da Teknisk Ukeblad omtalte saken i juni 2021, opplyste FMA at målet var å inngå kontrakt i løpet av høsten 2021. Forsvaret pekte på utfordringer knyttet til pandemien, samt omfattende testing av tilbydernes produkter – de siste så sent som i 2021.

Försvarets materiellverk (FMV) oppgir i sin oppdaterte tidsplan at de nå forventer å få levert de første nye uniformene mot slutten av 2023.