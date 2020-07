Setter tidsfrist for lastebiler og skolebusser med fossilt brensel

California har tatt teten med krav om at lastebiler skal elektrifiseres fra 2045. Nå har de fått med seg ytterligere 14 stater på banen – samt District of Columbia, det føderale distriktet som omgir hovedstaden Washington. Det skriver The Northeast States for Coordinated Air Use Management i en pressemelding.

Skal ha markedsandel på 30 prosent om 10 år

Delstatene har signert et felles dokument om at alle tunge og mellomstore lastebiler solgt fra 2050 skal være elektrifisert. Målet er at de skal utgjøre 30 prosent av salget innen 2030.

Regelverket kommer også til å omfatte større pickuper, varebiler og andre leveringskjøretøyer. I tillegg kommer skolebusser og busser i offentlig transport.

Statene utenfor California er New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington, Connecticut, Colorado, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts og New Jersey.

Hydrogen er ikke nevnt spesifikt

I målsettingen heter det at dette handler om utslippsfrie kjøretøy, som antagelig også kan omfatte brenselceller. Hydrogen er imidlertid ikke nevnt – i stedet har statene på vestkysten kunngjort at de bygger en ny ladeinfrastruktur for lastebiler med 27 ladepunkter langs Interstate-5, fra Mexico til Canada.

Men tidsperioden er lang, og spørsmålet er hvilke andre teknologiområder som kan velte planene. Et eksempel er teknologien som samler opp karbondioksid i dieselavgasser og konverterer det til en væske, som igjen kan omdannes til nytt drivstoff for kjøretøy. Forskere ved Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) i Sveits har utviklet en metode som utnytter motorens spillenergi for prosessen, og riggen deres kan ettermonteres til lastebiler.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.