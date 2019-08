Det norske veritas - nå DNV GL - sertifiserte nordkoreanske arbeidere i Polen. En av dem omkom under byggingen av skroget på et norsk skip. DNV GL mener de ikke har gjort noen endringer i rutinene, selv om de nå vil melde fra til rette myndigheter dersom de blir klar over at nordkoreanere jobber på polske verft.

(Bilde: Lars Taraldsen/DNV GL/TU.no)