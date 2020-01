Infrarødt lys

Senstorteknologi, maskinlæring og infrarødt lys kan gi radikale endringer i landbruket

En ny metode for å bruke infrarødt lys og kunstig intelligens, kan endre hele den måten bønder behandler og sprøyter åkrene sine på. Det vil gi fordeler både for bonden – som kan spare tid og ressurser – og for miljøet.