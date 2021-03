Sensorer optimaliserer strømproduksjonen fra solceller

Da Giorgio Demurtas forlot Italia for ti år siden med en bachelorgrad i elektroteknikk på CV'en, var neste steg å ta en master i vindenergi ved DTU. Masteren ble deretter supplert med en doktorgrad innen vindturbiner, men likevel er det et sporingssystem for solcellepaneler som i dag fyller ordreboken i hans oppstartsselskap Startak.