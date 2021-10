Sengeprodusenten reddet av roboter

Administrerende direktør og medeier i Wonderland, Lars Stenerud, tror norske produksjonsbedrifter forsvinner om de ikke følger med i utviklingen innen robotikk.

– Vi har satset kraftig på automatisering etter at en lokal gruppering tok over bedriften i 2017. Utviklingen startet før, men vi har forsterket den og investert tungt i robotanlegg som produserer madrasser, med god støtte fra Innovasjon Norge. Det var helt avgjørende for å sikre fortsatt drift. Produksjonsbedrifter forsvinner om de ikke satser på automatisering, tror Stenerud.

Sengeprodusenten på Åndalsnes har rundt 90 ansatte. Ifølge Stenerud er det samme antall som før. Men bedriften har i 2020 hatt 15 prosent vekst med samme arbeidsstyrke på grunn av satsingen. Antallet roboter anslår han til 20-30. Da tar han også med CNC-maskiner og såkalte multimaskiner, det vil si symaskiner som programmeres til å jobbe automatisk.

Ansatte fornøyd

De ansatte vi snakket med virker å være godt fornøyd med å få hjelp av roboter i produksjonen, selv om det også potensielt kan føre til at jobber forsvinner. Inger Lise Øverland jobber med å sy på borrelås på sidekantene på madrassene. I praksis er det en automatisk symaskin som gjør jobben. Inger Lise styrer prosessen og sørger for at maskinen er riktig programmert.

– Jeg har jobbet her i 30 år. Tidligere sydde vi på borrelåsene manuelt. Det er mye bedre slik det er nå. Klart dette hjelper oss. Det ville vært stusselig om det var som for 30 år siden. Nå rullerer jeg mellom fire ulike arbeidsstasjoner slik at jeg får varierende arbeidsoppgaver, forteller hun. Operatøren sier hun har tatt fagbrev i industrisøm som en del av tilpassingen til en mer automatisert jobbhverdag.

– Vi er kommet dit at «roboten er min venn», mener Stenerud.

Alle de nye robotene i produksjonen er produsert av ABB. Firmaet GJ Machine fra Skodje har gjort det meste av jobben med å bygge opp robotene og gjøre dem i stand til å løse arbeidsoppgavene. Firmaet har bygget seg opp nettopp innen nisjen med å hjelpe industribedrifter med å sette roboter i produksjon.

Rigget for vekst

Stenerud sier de er omtrent like mange ansatte som før. Men arbeidsoppgavene endrer seg med nye måter å produsere på.

– Nå trenger vi i større grad operatører som kan styre maskinene. De ansatte er veldig positive og interessert i å lære. Mange skaffer seg fagutdanning som gjør dem bedre i stand til å jobbe med robotene. Vi har klart å øke omsetningen fra rundt 290 millioner til 345 millioner siden vi tok over. Like viktig er det at vi har skapt overkapasitet i fabrikken, dermed er vi rigget for å øke opp produksjonen.

Regnskapstallene viser at Wonderland gikk med 15,8 millioner kroner i overskudd før skatt i 2020. De to siste årene før Stenerud og andre lokale næringslivsfolk tok over, gikk bedriften i minus. Ulike fond var inne på eiersiden før bedriften fikk en lokal overgangsløsning, til dagens gruppering tok over.

Samtidig med automatiseringen satser selskapet tungt på kunnskap og utvikling for at produktene som produseres skal ha et bærekraftig fotavtrykk.

– Gjennom forskningsprosjektet WONDREST bygges kunnskap for å kunne lage nye senger med halvert klimaavtrykk, samt være klargjort for gjenbruk av råvarene etter endt livsløp.

Satser med hjerte og hjerne

Ifølge Lars Stenerud eier han og broren Karl Johan nå 50 prosent av Wonderland, mens Arvid Gjerde, en stor aktør innen montering av trafikksikkerhetsløsninger, eier 24 prosent. Også resten av eierne er lokale industrifolk.

Rauma er en kommune med omkring 7000 innbyggere, og ifølge Stenerud er det en av kommunene i Møre og Romsdal med høyest andel privat sysselsetting.

– Det er folk og selskaper med interesse for samarbeid og som vil være en langsiktig industriell eier. Noen av oss er også underleverandører. Vi ser at selskapet skaper ringvirkninger i lokalmiljøet, at bedriften er positiv for lokalsamfunnet. Du kan si vi satser med hjerte og hjerne. Filosofien vår er at vi skal være konkurransedyktige i og fra Norge. Vi investerer i teknologi hele tiden. Skal vi være konkurransedyktig, må vi være ledende innen teknologi.

Selv har brødrene Stenerud bakgrunn fra familiebedriften Plasto, som produserer komponenter støpt i plast. Plasto har vært en langvarig underleverandør til Wonderland-sengene, og brødrene kjente derfor bedriften godt før de kom inn på eiersiden.

Henter hjem industri

– Vi har bakgrunn fra plastindustri, en næring som er den mest avanserte i verden på teknologi fordi den er så konkurranseutsatt på verdensmarkedet. Produksjonen der går automatisk uten folk involvert. Plasto har like mange roboter som folk. Maskinene går 24 timer i døgnet. Vi er store på havbruk, og har nylig gjort en ny avtale med elbilladerprodusenten Easee. Vi kommer til å få en vekst på 30-50 prosent det neste året. Møbelindustrien, som sengeprodusenten Wonderland er en del av, er ikke kommet like langt i utviklingen med automatisering. Men det er en klar overføringsverdi vi drar nytte av, mener Stenerud.

Han tror også automatisert produksjon gjør det mulig å hente hjem industri som tidligere er flagget ut til lavkostland.

– I Plasto har vi hentet hjem den største kunden vår fra produksjon i lavkostland, sier Stenerud. Han er utdannet sivilingeniør innen fagområdet polimerkjemi.

Wonderlands marked er Norden. De er en stor leverandør i Norge og Danmark, og i ferd med å jobbe seg opp i Sverige og Finland. Markedet er alt fra privatmarkedet til hoteller, skip og oljeinstallasjoner.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin, 7/2021.