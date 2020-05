Sementindustrien skjelver – trues av grønn energi – svarer med karbonfiber

Nå har Østerrike, som det åttende landet i Europa, stengt sitt siste kullkraftverk. Tyske politikere jobber på spreng for å få vedtatt stenging før årsskiftet. Selv om parlamentet i Berlin klarer å bli enige om loven som setter sluttstrek for kullfyrte kraftverk vil det gå noen år før alle er borte. Planen er at det siste kullkraftverket skal stenges ned senest i 2038.