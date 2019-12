Selvkjørende lastebil kjørte 450 mil uten en hånd på rattet

I løpet av våren ble svenske Einride først i verden med en autonom lastebil uten førerkabin på offentlig vei, ved DB Schenkers lager utenfor Jönköping. Og nylig undertegnet Coca-Cola en avtale om at Einrides kjøretøy skal frakte bedriftens brus mellom næringsmiddelgrossisten Axfoods anlegg og deres eget lager utenfor Stockholm.

Kjørte 18 tonn med smør på tvers av landet

Også på USA-markedet tas det lange steg innen autonome godstransporter. I bilismens barndom var det en stor bedrift da man for første gang lyktes med å kjøre kyst til kyst i USA med en automobil. Selv i dag utgjør strekningen den store utfordringen som alle selvkjørende kjøretøy vil være først ute med å klare – og nå har Plus.ai lyktes med dette.

En lastebil utstyrt med bedriftens selvkjørende system startet fra Tulare i California, sør for San Francisco. Med en last som besto av drøyt 18 tonn smør, kjørte den for egen maskin til Quakertown i Pennsylvania – en autonom tur på 450 mil. Det skriver New Atlas.

Lastebilen klarte kjøreturen

Den Silicon Valley-baserte bedriften ble grunnlagt i 2016 av en gjeng klassekamerater fra Stanford. De mente at kunstig intelligens hadde et potensial innen blant annet kjøretøy-autonomi. I dag anses de å ha en av de mest avanserte helhetsløsningene for selvkjørende lastebiler, med en autonomi på nivå 4.

Under kjøreturen fra kyst til kyst mistet systemet aldri kontrollen, og sikkerhetssjåføren behøvde aldri gripe inn og ta over kjøringen. En ingeniør var også med på turen i lastebilen.

Kan se 1600 meter framover

Akkurat som i konkurrerende løsninger er lastebilen til Plus.ai utstyrt med kameraer, lidarer og radar. Bedriftens datainnsamling lar systemet se 1600 meter foran kjøretøyet. Dette skriver Popular Mechanics.

Plus.ai hevder at teknikken deres er sikrere enn lastebiler kjørt av mennesker, og bedriftens tetposisjon bekrefter at de var en av de første til å skaffe seg en tillatelse for selvkjørende kjøretøy i California – Autonomous Testing License – som for øyeblikket innehas av 65 bedrifter. Nå har Plus.ai en flåte med lastebiler som triller i pilotprogrammet, i samarbeid med ledende amerikanske transportselskaper. Det skriver bedriften på sin hjemmeside.