Selvbygd, soldrevet kjøretøy skal til Sørpolen i maks 8 km/t

Det egenproduserte kjøretøyet deres drives av solcellepaneler som gir en topphastighet på 8 km/t. Om fem uker begynner det nederlandske paret sin langsomme reise over Antarktis – mot Sørpolen.

Med prosjektet Clean 2 Antarctica vil Lisbeth og Edwin ter Velde slå et slag for en utslippsfri livsstil. Om fem uker skal det nederlandske paret legge ut på reisen sin mot Sørpolen – i et hjemmebygget kjøretøy. Solar Voyager drives av ti solcellepaneler, og riggen er i stor grad konstruert av gjenvunnet plast. De begynte med å bruke sitt eget avfall for å skape de sekskantede «byggeklossene».

«Vi begynte med å strimle bitene og smelte dem ned til den tråden som mater 3d-skrivere. Deretter tok vi det til neste nivå og gjorde dette i industriell skala, ved å benytte pellets som var gjenvunnet fra et avfallsanlegg. Med 40 3d-skrivere skrev vi ut 4000 Hex Cores. Det er en byggeblokk inspirert av strukturen til bikaker, og en konstruksjon som er laget for å være lett og sterk,» skriver Lisbeth og Edwin på nettsiden sin.

Kjøretøyet er bygget opp blant annet med byggeblokker inspirert av strukturen til bikaker. Foto: Clean2antarctica

Kjøretøyet består av en trekkvogn med fire hjul og to enakslede tilhengere med flere solcellepaneler – totallengden er 16 meter. Men Lisbeth og Edwin kommer antakeligvis til å bevege seg bare lite grann raskere gjennom landskapet enn Amundsen en gang klarte:

Solar Voyager har en topphastighet på 8 km/t – en tilpasning til solpanelenes kapasitet.

Hele riggen veier 1.485 kilo, noe som er ganske lite med tanke på alt det utstyret som kreves for at paret skal overleve – blant annet mat for 47 dager. Men de kommer ikke å ta med seg vann, siden is skal smeltes i åtte vakuumrør-solfangere.

Infrarøde vinduer kommer til å ta vare på varme fra sola og minske risikoen for at pionerene fryser ihjel. Men det er ikke lett å vite hvordan utstyret vil prestere under realistiske forhold. Derfor testet innovatørene Solar Voyager på Island. Nedenfor kan du se klippet når riggen blir kjent med snøen:

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.se