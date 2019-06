Selv om bussene kun kjørte i 34 kilometer i timen, omkom den ene sjåføren i kollisjonen

Volvo er kjent for sin satsing på sikkerhet i personbiler, men en møteulykke i Ullensaker 17. november 2017 tyder på at sikkerhetsnivået i bussene selskapet produserer holder et langt lavere nivå.

Da to identiske Volvo 8700 2009-modeller fra operatøren Nettbuss kolliderte, holdt de to bussene en hastighet på kun 33-34 kilometer i timen. På tross av dette, ble skadeomfanget på førerne meget alvorlig. Den ene (mann, 55) omkom.

– Ulykkens skadeomfang er sterkt påvirket av bussenes svake kollisjonsbeskyttelse på førerplass. Dette har sammenheng med at gjeldende regelverk ikke ivaretar kollisjonssikkerheten for busser på tilsvarende måte som for en personbil eller en lastebil, skriver Statens havarikommisjon for transport (SHT) i sin rapport som ble publisert tirsdag formiddag.

Skader i front og deformasjoner på førerplass sett ovenfra på østgående buss. Foto: SHT

Medvirkende faktorer

Kollisjonen skjedde klokka 13.28 på fylkesvei 450, Kongsvingervegen, ved Nafstad i Ullensaker kommune. Østgående buss fikk problemer med å holder kontroll ned Nafstadhelningen, der det var glatte partier, og kom over i motsatt kjørefelt en en krapp høyresving nederst i bakken. Det er flere medvirkende faktorer som ledet fram til den fatale ulykken:

Veistandard: Undersøkelsen viser at det oppstod rimfrost og ishinne på ulykkesstedet mellom klokka 11 og 13. Sandstrøinga klokka 0530 ga liten effekt. I tillegg er det ifølge havarikommisjonen flere utfordringer ved utforming, vegetasjon og skilting på strekningen.

Begge bussene var utstyrt med piggfrie vinterdekk, fordi Ruter av miljøhensyn har satt som krav at det ikke skal brukes piggdekk i kollektivtransporten i Akershus fylke. Dette svekker trafikksikkerheten, mener SHT, som påpeker at det heller ikke er beskrevet noen kompenserende tiltak. Kollisjonssikkerhet og regelverk: Bussene frontkolliderte i omtrent samme hastighet, cirka 33-34 kilometer i timen. Bussene er såpass tunge at det ikke kan betraktes som en lavenergiulykke. SHT mener likevel at deformasjonene og skadeomfanget som følge av kollisjonen ble omfattende sett i lys av begge bussenes relativt lave hastigheter. Begge bussførerne brukte bilbelte.

Ingen krav til kollisjonssikkerhet

Volvo B12B chassis- og karosserikontruksjon. Tverrbjelkene i front er ringet rundt. Foto: Volvo Bussar/SHT

SHT skriver at førerplass på bussene var bygget på utsiden av det bærende chassiset, og var plassert helt fremst på venstre side av bussen. Chassiset består av konvensjonelt stål, og det er generell lav energiabsorpsjon i frontkonstruksjonen.

Dette er imidlertid ikke bare et Volvo-problem, ettersom begge bussene var godkjent i henhold til norsk og internasjonalt regelverk. På busser er det krav om at de skal tåle å veltes over på siden, av hensyn til passasjerene, men det er ingen krav til underkjøringshinder eller kollisjonsbeskyttelse i front.

Flere produsenter har gjort frivillige tiltak på sine ekspressbusser, mens rutebussene fortsatt er rimelig ubeskyttede. Ifølge SHT er det kun Mercedes-Benz som har laget en forsterkning i fronten på sin bybuss, Citario.

SHT mener at skadeomfanget av denne ulykken kunne vært redusert dersom det internasjonale regelverket til kollisjonssikkerhet i buss, som gjenspeiles i bilforskriften i Norge, hadde vært styrket. De peker på at den finske havarikommisjon etter en tilsvarende ulykke i 2015 ba finske trafikkmyndigheter om å bedre sikkerheten i busser ved frontkollisjoner, og at Norge senest i april 2019 forsøkte å få dette på agendaen i EU.

Nå tilrår SHT at Statens vegvesen i samarbeid med finske trafikkmyndigheter og andre nordiske land på nytt fremmer et forslag til World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations.