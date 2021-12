Selskapets største rammekontrakt: USA kjøper enorme mengder M72 fra Nammo 

M72 LAW («lightweight antitank weapon») har vært i bruk i snart 60 år, men våpenet er åpenbart fortsatt relevant, ikke minst i oppgraderte versjoner.

Nå skal den amerikanske hæren fylle på med nye slike panservernraketter i betydelige mengder.

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet er Nammo Defense Systems Inc. tildelt en kontrakt verdt 498 millioner dollar, tilsvarende cirka 4,5 milliarder kroner.

– Dette er den største rammekontrakten i Nammos historie, og tildelingen befester vår posisjon som en verdensleder innen skulderfyrte våpen, skriver konsernsjef Morten Brandtzæg i Nammo i en sms til Teknisk Ukeblad.

19 års utvikling betaler seg

Produksjonen skal foregå hos Nammos datterselskap i Mesa like øst for Phoenix i delstaten Arizona.

Dette er den første femårskontrakten i et program som kan gå i totalt 20 år og ha en total verdi på 18 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

Inne på Nammo Defense Systems' M72-fabrikk i Mesa i Arizona. Foto: Nammo

Nammo produserer M72 hjemme på Raufoss også, noe de har gjort siden 1966. Siden den gang er våpensystemet oppgradert flere omganger med blant annet nye siktemidler og ny ammunisjon.

– Det har tatt oss 19 år å utvikle teknologien som gjør at det skulderfyrte våpenet kan skytes fra et lukket rom. Det viser verdien av vårt gode og langsiktige utviklingsarbeid på begge sider av Atlanteren. Jeg tror neppe noe annet våpen i US Army er blitt utsatt for tøffere testing enn vår M72, skriver Brandtzæg.

Luftbåren variant

M72 ble tatt fram som et nærpanservern med rekkevidde på kun et par hundre meter. Det er et éngangsvåpen i kaliber 66 mm, uten styringssystem og med relativt liten rakett, slik at det er såpass lett at en soldat kan bære med seg flere enn ett våpen.

Blant de forskjellige ammotypene som har kommet til, har for eksempel det norske forsvaret også M72 ASM RC («Anti-Structure Munition Reduced Caliber») med 42 mm-raketter beregnet på bygninger og sandsekker og lignende.

M72 EC («enhanced capacity») er i stand til å penetrere 450 mm panserstål (RHA), mens den nyeste ammunisjonen, E11 med luftsprengning («airburst») og en rekkevidde på rundt 800 meter, etter planen skal være klar i løpet av et par år.

Nammo jobber også med ytterligere en videreutvikling, der det det vanligvis skulderfyrte våpenet i stedet monteres på droner eller våpenstasjoner og fjernavfyres.

Det enkle prinsippet er at dersom raketten løftes opp av en drone og skyter nedover, kan også M72 være i stand til å angripe pansrede mål der beskyttelsen typisk er svakest, taket, med såkalt «top attack».

Det statseide raufosselskapet har jobbet med dette i fire års tid for egen regning med støtte fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Foreløpig er det ingen kunder, men ifølge Nammo er det flere mulige utviklingskontrakter i sikte, og de sier det har vært stor interesse for systemet på noen nylige demonstrasjoner.