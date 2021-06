Selskap vil bygge batterifabrikk i Narvik

Et selskap som skal etableres til høsten, ønsker å bygge en batterifabrikk i milliardklassen i Narvik.

Fabrikken skal kunne etableres i løpet av få år, skriver Fremover.

Selskapet blir et samarbeid mellom Nordkraft og Stolt-Nielsen Holding AS. De ønsker å komme i gang med regulering av et område på Hergot ved Rombaksbrua så fort som praktisk mulig.

Stolt-Nielsen Holding AS er eid av Jacob Stolt-Nielsen og hans familie. Han forteller til Fremover at de har sett på flere ulike steder å legge fabrikken, men at Narvik peker seg ut:

– Dette er et av de få stedene som kan møte alle kravene for å få til en konkurransedyktig og bærekraftig batterifabrikk – eller flere. Narvik har alt. Dette har vi stor tro på at vi skal vi lykkes med. Ellers hadde vi ikke satset så mye penger på dette.