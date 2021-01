Seksmannsbolig flyttes for hånd i søket etter leirskredet i Gjerdrum

Søket i skredområdet i Gjerdrum har fortsatt mandag, men foreløpig er det ikke gjort nye funn.

Nå skal en seksmannsbolig flyttes for hånd i søket etter leirskredet, fortalte brannvesenets innsatsleder Morten Thoresen da han orienterte pressen mandag ettermiddag.

– Dette er et stort hus, en seksmannsbolig. Hele den boligen skal flyttes for hånd. Det sier seg selv at det er masse arbeid.

– Det tar tid, sier Thoresen.

Til NTB forklarer innsatslederen at deler som ikke er små nok, må de dele selv. Delene legges ut på et område som allerede er søkt gjennom, men det er enkelte deler som krever mye muskelkraft. Rundt 35 mann har mandag jobbet med dette.

Boligen inneholder ingen hele rom, men kan inneholde såkalte luftlommer som på det største ikke er større enn rundt en kubikkmeter, kanskje to.

– Eventuelle overlevende må befinne seg i disse luftlommene, sier Thoresen.

Han forteller at arbeidet vil fortsette med to team utover kvelden og natten.

Det raser fortsatt masser ut i gropen etter skredet. Mandag morgen skjedde et nytt skred med bredde på 50 meter, men et stykke unna redningsarbeidet.

– Det skaller av noen små skred fra tid til annen. De to siste av betydning var rundt klokka 4 i dag morges, hvorav det største var på cirka 50 meters bredde, med et utløpsområde på cirka 90 meter, men i betryggende avstand fra redningsarbeidet, sa regionsjef Toril Hofshagen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en pressekonferanse klokken 16.

Hun sier at NVE overvåker skredkantene kontinuerlig for å ivareta sikkerheten til redningsarbeidet i skredgropen.

Skredet i Gjerdrum

Tidslinje over kvikkleireskredet som gikk på Ask i Gjerdrum kommune natt til onsdag i forrige uke.

Onsdag 30. desember

* Øst politidistrikt mottok melding om skredet klokken 3.59 natt til onsdag 30. desember. Klokka 5.18 gikk det ut en Twitter-melding fra politiet om skredet.

* Skredet gikk i et større område på Ask i Gjerdrum kommune, like sør for Gardermoen.

* Ti personer blir meldt skadd, med varierende skadeomfang. Ett av tilfellene bli karakterisert som alvorlig.

* Det var først uvisst om noen var savnet etter skredet, men onsdag ettermiddag opplyste politiet at 26 personer ikke var gjort rede for. Tallet ble nedjustert en rekke ganger, og onsdag kveld fikk ti personer status som savnet.

* Statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) besøkte Gjerdrum onsdag ettermiddag.

* Beboere rundt skredet ble fortløpende evakuert utover onsdagen. I 22-tiden opplyste politiet at 1.000 personer var blitt evakuert. Dette tallet gjelder fremdeles, men evakueringssonen blir vurdert fortløpende.

* Letearbeidet betegnes som svært krevende, og redningsmannskaper fikk i første omgang ikke gå fysisk ned i skredområdet.

* Leting med helikopter med varmesøkende teknologi ble iverksatt. Det ble også startet forsøk på lokalisering av mobiltelefonene til de savnede.

* Både Forsvaret, Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige organisasjoner er med i arbeidet. Også et svensk team ankom Gjerdrum onsdag kveld.

Torsdag 31. desember

* En hund ble klokken 1.43 natt til torsdag reddet ut fra skredområdet i helikopter. Dalmatineren Zajka blir dermed gjenforent med sine eiere, som er evakuert fra området.

* Totalt ble 31 boenheter tatt av skredet, fordelt på ni bygg. I tillegg kommer seks garasjehus med fem garasjeplasser hver.

* Torsdag morgen ble en hund, en hundefører og en redningsmann fra et Sea King-helikopter sendt inn i skredområdet. Det ble foretatt søk rundt bygningsmasser uten resultat.

* Torsdag formiddag opplyste Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det fremdeles er fare for at det kan gå nye kvikkleireskred i Gjerdrum.

* Ved 15-tiden torsdag raste en del av et nytt hus utfor kanten i skredområdet i Gjerdrum.

* 46 personer ble i 17-tiden torsdag evakuert fra i alt 14 hus i et område som ligger ved Kogstad gård, rundt 2 kilometer nord for skredet i Ask. Årsaken er sprekkdannelser i grunnen.

* Politiet la nyttårsaften ned forbud mot all bruk av fyrverkeri i en radius av 1 kilometer fra skredet i Gjerdrum.

* Torsdag kveld ba NVE beboere i Gjerdrum om å ikke være bekymret for nye skred. Samtidig har NVE gjentatte ganger påpekt at flere hus som ligger ved skredkanten, vil kunne rase ut i løpet av de nærmeste dagene.

* Sent torsdag kveld ble ytterligere én hund funnet i live i skredområdet. Hunden var uskadd.

Fredag 1. januar

* Natt til fredag fortsatte redningsaksjonen, uten funn.

* Fredag formiddag ble mannskap sendt ned til et spesifikt sted nede i skredområdet.

* Fredag ettermiddag ved 14.30-tiden ble én person funnet omkommet.

* Bakkemannskapene avsluttet like etter klokken 17 arbeidet i skredområdet i Gjerdrum for dagen. De gikk over i en planleggingsfase for å kunne gjenoppta søket så fort det igjen var dagslys lørdag morgen.

* Politiet friga i 19.30-tiden navnet på alle de ti savnede etter skredet.

Lørdag 2. januar

* Det ble gjennom natten søkt etter savnede fra luften, men ikke gjort noen nye funn.

* I 9-tiden lørdag var mannskaper fra brann, helse og politi igjen på vei inn i rasområdet.

* Norges vassdrags- og energidirektorat opplyste samtidig at det tre døgn etter at skredet startet fortsatt gikk avskallinger.

* Like før klokken 14 opplyste politiet at enda en person var funnet død i skredområdet.

* Lørdag ettermiddag opplyste kommunalminister Nikolai Astrup (H) at Gjerdrum kommune vil motta bistand fra regjeringen, både praktisk og økonomisk.

* En tredje omkommet ble funnet like etter klokken 17 lørdag ettermiddag.

* Politiet opplyste klokken 18 at bakkemannskapet fortsetter søkene gjennom natten etter at spesialtrente hunder hadde markert på en rekke steder nede i skredområdet.

* En av de hundene ble skadd og måtte tas ut av arbeidet lørdag.

* Like før klokken 21 ble personen som ble funnet omkommet fredag, identifisert. Det var Eirik Grønolen, født i 1989.

* Klokken 21 ble det bekreftet funn av en fjerde omkommet i samme område der den tredje ble funnet.

Søndag 3. januar

* Letearbeidet fortsatte gjennom natt til søndag.

* Like før klokken 6 ble det gjort funn av en femte omkommet person.

* Kongeparet og kronprins Haakon besøkte Gjerdrum søndag. De møtte først redningsmannskaper ved Gjerdrum kulturhus i 11-tiden, før de reiste videre til Gjerdrum kirke for å tenne lys for skredofrene.

* Etter besøket i kirken dro kong Harald og dronning Sonja videre til Olavsgård hotell og kronprinsen til Clarion Gardermoen for å møte pårørende og evakuerte.

* Søndag ettermiddag ble det gjort funn av en sjette omkommet person.

* Redningsledelsen opplyste i 15.30-tiden at de hadde besluttet å oppheve evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum. Det skjedde etter anbefaling fra NVE.

* I 16-tiden opplyste politiets innsatsleder Bjørn Christian Willersrud at de fortsetter søket i Gjerdrum utover kvelden og natta, og at de hadde forflyttet seg lenger nord i skredområdet.

* Klokken 17.27 ble den sjuende omkomne personen funnet i skredet.

* Like før klokken 22 offentliggjorde politiet navnene på to av personene som ble funnet omkommet lørdag. De to er Lisbeth Neraas, født i 1966, og Bjørn-Ivar Grymyr Jansen, født i 1980.

* En time senere ble to nye navn frigitt. Alma Grymyr Jansen, født i 2018, ble funnet i skredet lørdag, mens Marius Brustad, født i 1991, er en av de tre som ble funnet søndag.

Mandag 4. januar

* Etter en pause fortsatte letearbeidet mandag morgen.

* Det er ikke gjort nye funn i området, men fortsatt betegnes det som en aksjon der en kan finne overlevende. Mannskapene søker i hulrom som hunder har markert ved.