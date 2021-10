Se video: Her skyter politiet ned droner på Gardermoen

Gardermoen: Under en helt spesiell øvelse denne uken ble det oppdaget, skutt og tvunget ned en lang rekke droner over flystripa på Oslo lufthavn, Gardermoen. Alt mens flyplassen var i full drift. Over 200 droneflyvninger har blitt gjennomført de siste dagene, samtidig som det har vært over 2000 ordinære flybevegelser (avganger og landinger) på Norges hovedflyplass.

– Dette er en helt unik øvelse i verdenssammenheng. Og jeg tror neppe vi får se dette igjen på Oslo lufthavn heller, sa lufthavndirektør Stine Ramstad Westby under øvelsen. 170 deltakere fra hele verden var med på øvelsen, inkludert leverandører av 17 ulike antidronesystemer.

Droner har blitt et stort sikkerhetsproblem rundt norske og internasjonale flyplasser. På Oslo lufthavn ble det under en fire ukers testperiode i sommer oppdaget hele 125 droneflyvninger innenfor det kontrollerte luftrommet på fem kilometer rundt Oslo lufthavn. Droneutviklingen har også gitt en økende bekymring for mulige terrorangrep.

Interpol

Dette er bakgrunnen for at Interpol inviterte til en større øvelse på Gardermoen, sammen med Politiet, Avinor og droneorganisasjonen UAS Norway. Her fikk 17 leverandører av antidronesystemer vise fram seg selv og sine kapasiteter. Resultatet skal deles i en rapport fra Interpol til mars neste år.

TU var til stede under øvelsens siste fase, der vi fikk se noen av mottiltakene demonstrert på direkten ved østre rullebane. Strenge sikkerhetstiltak ble satt i verk, med et avgrenset område og en bestemt tidsluke før neste fly skulle lande. Frekvensene som ble brukt ble nøye overvåket av Atle Coward Markussen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som til enhver tid fulgte med og varslet dersom noen beveget seg i nærheten av frekvensområder de ikke skulle. Det skjedde flere ganger i løpet av øvelsen.

Jan Otto Johansen ledet antidrone-øvelsen på Oslo lufthavn. Foto: Eirik Helland Urke

Oppdages og bekjempes

Droner kan oppdages i luftrommet både ved hjelp av passive sensorer som gjenkjenner dronesignaturene fra et eget bibliotek, og med aktive radarer som i ulik grad klarer å klassifisere objektene som droner.

Den vanligste måten å bekjempe droner på er å forstyrre signalene mellom drone og fjernkontroll, med såkalt jamming. Flere av tiltakene vist på Gardermoen er basert på denne teknologien. Når dronen mister signalet, vil den typisk gå tilbake til utgangspunktet eller lande på stedet. Dronekiller fra Dark Matter er en slik teknologi vi fikk demonstrert, som kan sees i videoen over.

Dronekiller fra Dark Matter demonstreres av Birger Bekkevold. Foto: Eirik Helland Urke

Dronekiller ser ut som en science fiction-gevær, der man peker mot dronen og sender ut usynlige signaler som forstyrrer dronen.

– Det blir som en drakamp der den sterkeste signalkilden vinner, sier øvingsleder Jan Otto Johansen i Politiet. Til slutt kan vi se at dronen må gi tapt og lande på stedet.

Overtar kontrollen

Det israelske selskapet D-fend Solutions kunne vise fram et mer avansert system, der de ikke bare klarte å forstyrre signalene – men også fullstendig overta kontrollen over dronen. Deretter kunne de lande dronen selv i et trygt område.

Det mest visuelt spekakulære systemet du kan se i videoen over er Dronehunter, en egen drone som går opp i lufta og rett og slett fanger den andre dronen med et nett som skytes ut. Den lille Dji-dronen er sjanseløs.

Likevel må det påpekes at akkurat denne teknologien er høyst eksperimentell, og øvelsen måtte tilpasses ganske mye for at dronen skulle få et rent treff.

Øvingsleder Jan Otto Johansen er også ansvarlig for politiets antidroneprosjekt, som har pågått de tre siste årene. Der har man også hatt skarpe oppdrag, og blant annet stoppet to droner ved Slottsplassen på 17. mai 2019.