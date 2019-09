Se video: Førerløse lastebiler kjører stein hos Brønnøy Kalk

Den fem kilometer lange ruta starter på lagringsplassen. Der fyller hjullastere lasteplanet på bilen, før hjullaster-føreren setter i gang lastebilen med en iPad.

Så kjører lastebilen selv ned til kaia og tipper lasten i knuseren.

– Bilen går fram og tilbake hele tiden. Den vet veien til knuseren, men er i tillegg utstyrt med sensorer til «øyne». Møter den et hinder, eller det kommer noe ut i veien, så stopper den, sier Sasko Cuklev, direktør for autonome løsninger i Volvo Trucks.

Stor interesse for autonomi

Prosjektet hos Brønnøy Kalk startet i november i fjor. Planen er at testfasen skal gå over i normal drift i løpet av vinteren. Da skal Volvo frakte gods og få betalt på kommersiell basis etter hvor mye de frakter. Totalt skal de ha åtte selvkjørende biler i systemet.

– Alt går etter planen, men som i all utvikling finner man detaljer man må rette opp. Én ting er å gjøre denne operasjonen én gang. Noe annet er det når kunden skal gjøre dette selv, og operasjonen skal pågå hele døgnet, sier Cuklev.

Han sier at interessen for slike store, selvkjørende kjøretøy er kjempestor.

– Vi får masse forespørsler. Mange tidligere prosjekter har vært forskning, men nå vil vi gjøre dette på ordentlig sammen med kunder. Når løsningene modner, går vi til flere kunder, sier Cuklev.

Traileren Vera har ikke førerhus, men frakter containere i Gøteborg Havn.

Trailer uten førerhus

Volvo tester også ut en selvkjørende transportløsning i Gøteborg havn: Trekkvognen «Vera» er fullstendig selvkjørende, og har ganske enkelt ikke førerhus.

Vera er også hel-elektrisk, i motsetning til lastebilene hos Brønnøy Kalk som går på diesel.

– Vi begynner med det materiellet vi har. Vi ser også på nye bruksområder, som gruver, og ønsker å ta autonom gruvedrift et steg videre, både sammen med Brønnøy Kalk og andre gruveselskaper, sier Cuklev.

Han sier at også testingen i Gøteborg havn går etter planen, men at man ikke har kommet like langt i retning ordinær drift som i Brønnøy.

Sasko Cuklev leder arbeidet med autonome kjøretøy i Volvo. Bildet er fra kalksteinsbruddet hos Brønnøy Kalk. Foto: Volvo Trucks

– Vi liker ikke å kalle Vera en prototyp, for det er jo et pågående prosjekt, men akkurat Vera kommer ikke i salg. Den skal i stedet inngå i en autotnom løsning som også testes internt på våre baner, sier Cuklev.

Han sier at Volvo skal tilby både elektriske og mer tradisjonelle kjøretøy, men at el-kjøretøy vil få en viktigere rolle i fremtiden.

Vil ut på motorveien

Volvo tror likevel ikke at de selvkjørende kjøretøy vil ta over verden riktig enda.

– Det blir et tillegg til dagens løsninger. Det kommer ikke overalt, for alle, men egner seg godt på spesifikke ruter og oppdrag. Volvo satser på tre hovedsegment: Gruvedrift, regional transport for eksempel mellom lagre og havner, og løsninger mellom to huber på motorvei.

– Hvordan er regelverket tilpasset at dere vil ta selvkjørende kjøretøy ut på motorvei?

– Det finnes ikke noe tydelig regelverk i dag, men myndighetene er selv veldig interesserte i dette. Vi jobber tett med myndighetene overalt vi er i verden. Det er viktig at de deltar så regelverket kommer på plass, sier Cuklev.