Se Mars-landingen direkte torsdag kveld: – Det kribler litt i magen nå

Se Mars-landingen direkte på denne siden fra klokka 21.45 norsk tid!

Når Mars Perseverance Rover lander på den røde planeten klokka 21.45 i kveld, er det en stor begivenhet også sett med norske øyne. Den norskutviklede radararen Rimfax er ett av de syv instrumentene som har fått plass ombord. Radaren er utviklet sammen med FFI, Norsk Romsenter og en rekke norske bedrifter.

Det er også for første gang funnet plass til et ubemannet helikopter, som skal styres av den NTNU-utdannede sivilingeniøren Håvard Fjær Grip og hans team i NASA Jet Propulsion Laboratory i Los Angeles.

Helikopteret veier 1,8 kilo, og skal fjernstyres fra jorda med rundt 11 minutters forsinkelse. Håvard Grip har tidligere forklart TUs lesere om utfordringene ved å fly fjernstyrt helikopter på en annen planet.

Spent før landing

Nå i timene før landingen er alle spente på om Perseverance Rover med Ingenuity lander trygt på planetens overflate.

Håvard Fjær Grip foran en modell av Mars-helikopteret Ingenuity. Foto: Privat

– Alle vet at det kan skje feil, som kan være fatale. Det er en del av businessen. Så det er klart - det kribler i magen, det er ingen tvil om det. Det viktigste er at vi har forsikret oss om at vi har gjort det vi kan, sier Håvard Fjær Grip til TU før landingen.

Han skal følge med på landingen hjemme sammen med familien i kveld, i likhet med hundretusener over hele verden.

– Men etterpå skal jeg rett på jobb og se hvordan vi har landet, og begynne jobben med å finne ut hvor vi skal slippe av helikopteret, forteller Håvard Fjær Grip.

Så er planen rett og slett å fly på Mars, for første gang i historien.

Leter etter sted å fly fra

Så snart Perseverance Rover har landet, begynner NASA å sjekke systemene og få de første resultatene tilbake til jorda. Deretter begynner ganske snart jobben med å lete etter et bra sted å drive de aller første luftoperasjonene på Mars. Dette kan fort ta en måneds tid.

Når helikopteret er sluppet under roveren, beveger den seg omtrent 100 meter unna. Så kan eksperimentene begynne.

Grip og teamet har fått et tidsvindu på 30 Mars-døgn (24,6 timer pr døgn) til å gjennomføre sine planlagte operasjoner med helikopteret. Det avhenger både av at alle systemene fungerer, at de finner en landingsplass og at været er bra nok. NASA har sin egen værmeldingstjeneste for planeten.

Målet er å fly på Mars

Det er planlagt opptil fem flyvninger med helikopteret, der den første operasjonen bare er å lette fra bakken. Men oppdragets suksess avhenger ikke av at alle flyvningene gjennomføres.

– Hovedmålet vårt er å fly på Mars. Får vi til det, skal vi være svært fornøyde, sier Håvard Fjær Grip til TU.

Sendingen fra NASA starter torsdag klokka 2015 norsk tid, mens selve landingen er planlagt til klokka 21.45. Vi viser hele sendingen her på denne siden.

Det er også mulig å følge denne live-animasjonen fra NASA, som viser med nær sanntidsdata hvor farkosten befinner seg i verdensrommet akkurat nå.