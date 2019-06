Se direkte fra The Big Challenge på tu.no

TRONDHEIM: Under NTNUs fire dager lange vitenskapsfestival The Big Challenge skal 40 foredragsholdere opplyse og underholde fra scenene i Olavshallen og The Royal Garden Hotel.

Tu.no sender direkte fra begivenhetene.

Vi har ikke rettigheter til å tilby redigerte opptak i etterkant - altså må man følge sendeskjemaet for å få med seg høydepunktene.

Her er programmet:

Søndag: Helse og bærekraft

Kl. 14.00-15.10: Edward Snowden (på videooverføring fra Russland) - Revealing truth in politics. Ben Goldacre - Bad science: Why do smart people believe in stupid things?

Kl 15.30-17.30: Erling Tronvik - Chronic pain disappeared when we dared to think differently.

Asta Kristine Håberg - Brain health for all ages. Steinar Krokstad - Social inequalities in health? In Norway? Still? Terje Andreas Eikemo - How can we reduce the global health gap. Christopher J. L. Murray - The state of world health today and trajectories for the future.

Mandag: Vitenskap og bærekraft

Kl 10.00-11.30: Alex Hansen - More and more people lack clean water: Can basic research help? Daan Frenkel - Evidence must trump authority - the stakes could not be higher. Maria Strømme - Nano technology and opportunities within health and other areas.

Kl 12.00-14.10: Stephen Fry - The future has already happened. Kate Marvel - How do we know that climate models work? Jeremy Jackson - Revaluing the oceans.

Kl 14.30-16.10: Kristina Edstrøm - Sustainable batteries for the future. Annemie Wyckmans - Empowering people in smart sustainable cities. Trond Amundsen - Tropical paradise lost? An eyewitness account. Nils Røkke, Erik Solheim, Kate Marvel og Edgard Hertwick avslutter med en paneldebatt om klimaendringer, moderert av Thomas Seltzer.

Tirsdag: Den digitale fremtiden

Kl 10.00-10.45: Dan Janzen - Costa Rica's plan to save it's biodiversity.

Kl 12.00-14.20: Amy Webb - Emerging tech trends. Raffaello D'Andrea - What autonomous systems are capable of. Kristin Y. Pettersen - Snake robots exploring the ocean. Teemu Roos - Artificial intelligens.

Kl 14.40-15.40: Roberto Verganti - Innovating in a world overcrowded with ideas. Zeynep Tufekci, Amy Webb og Rachel Botsman deltar I en paneldebatt om den digitale fremtiden, moderert av Siri Lill Mannes.

Kl 16.00-17.00: Gunnar Tufte - Neurons and nano systems: The next computer? Marie Moe - Hacking of medical devices. Moon Ribas og Neil Harbisson - Cyborgs: Part human, part machine.

Onsdag: Tillit, fakta, politikk

Kl 10.00-10.45: Stephen Harrison - From Rome to Hollywood - Apuleius' Cupid and psyche to Beauty and the beast.

Kl 12.00-13.30: Rachel Botsman - Who can we trust? Donna Zuckerberg og Thea Thorsen - Classics and misogyny in the digital age. Sir Paul Collier - Research in economics and public policy. Kalle Moene og Ragnar Torvik - The future of capitalism. Toril Aalberg, Jason Reifler og Melaine Magin - Populist communication, fake news and the problem of misperceptions.

Klimaforsker Kate Marvel utvikler nye modeller for bedre å kunne forutsi fremtidige temperaturendringer. Foto: NTNU

Kl 16.20-17.30: Paneldebatt om politisk kommunikasjon, med Alexandra Bech Gjørv, Kalle Moene, Eva Grinde og Toril Aalberg, moderert av Siri Lill Mannes. Zeynep Tufekci - The truth in a digital world: Rebuilding credibility and attention in an age of information glut.

Preger hele byen

– For et offentlig universitet som NTNU består samfunnsoppdraget av utdanning, forskning og formidling. Innen formidling blir The Big Challenge et kjempeløft, sier koordinator Karl Asmund Rognøy Olsson.

1.200 deltakere er ventet til hovedprogrammet i Olavshallen, norsk og internasjonal presse har meldt sin ankomst, og The Big Challenge-arrangørene gjør ellers hva de kan for å prege hele Trondheim by:

– Vi har et gratisprogram som inkluderer debatter og foredrag på scener i bykjernen, vi har laget en omfattende utstilling som viser fram noe av NTNUs forskning rundt klimaendringene, og vi har egne opplegg for skole- og barnehagebarn, sier Rognøy Olsson. Siste opptelling viser at 1.700 elever fra barne- og ungdomsskolene skal delta.

The Global Burden of Disease Study involverer rundt 3500 forskere fra hele verden, i en studie som skal lære oss hva folk dør av. NTNU-professor Terje Andreas Eikemo vil tilføre et nytt parameter: Utdanning. Hva utdanningsnivå betyr for deg og din familie. Foto: Elin Iversen

Årets arrangement er det første Big Challenge i Trondheim, og NTNU håper det skal kunne gjentas annethvert år.