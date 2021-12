Se bildene: Norges nye møbelfabrikk er så grønn at den knapt synes

Sett ovenfra kan konstruksjonen minne om en kulisse fra tv-serier som «Lost» og «X-files», der manusene er basert på intriger som sjelden kan forklares vitenskapelig. Bygningskroppen danner et plusstegn, risset inn i skogen som et rituelt åsted for overnaturlige vesener. Eller kanskje det er ruinene etter en religiøs sekt vi har oppdaget, korsfarer som har formet hovedkvarteret sitt etter kristendommens mest kjente symbol?

Men, vent litt, der kommer det noen!

Støvskyen står bak den digre farkosten som humper i høy hastighet over en smal, knapt synlig skogsvei. Den stanser utenfor bygget. Ut av lastebilen stiger et menneskelignende individ med hjelm, hodelykt og selvlysende vest. Snart kommer det flere biler, og de lysende vesenene gir seg til å losse av lastebilene. Lange, kraftfulle trematerialer fraktes inn i bygningen, som er kamuflert med torv og tømmerstokker på taket.

Firedelt fabrikk

Eller kanskje dette bare er starten på nok en travel arbeidsdag for et lag med bygningsarbeidere på Magnor, tre mil sør for Kongsvinger? Her er i alle fall et nytt bygg i ferd med å ferdigstilles.

The Plus kan saktens få fart på fantasien, for det ligner ikke på noe vi har sett tidligere. På ett år den nye møbelfabrikken til Vestre reist i Finnskogen, helt opp mot svenskegrensa. Mulig det ikke var beskrevet slik i stillingsutlysningene, men de 30 til 70 fabrikkarbeiderne som får jobb her etter hvert som produksjonen starter opp i 2022, vil få god anledning til å harryhandle på Charlottenbergs shoppingcenter – så sant koronareglene tillater det.

At det ikke bli enda flere ansettelser på fabrikken, som er cirka 6000 kvadratmeter stor, skyldes at mye av produksjonen er automatisert. Produksjonslinjen er nettopp skrudd sammen og det meste av førjulstria vil bestå av testkjøring av skjæremaskiner og robotarmer som plukker, omplasserer og fargelegger emnene som skal bli til nye møbler.

Fabrikken er delt i fire, der de ulike avdelingene holder til i hver sin arm av plusstegnet. I møtepunktet for plusstegnets armer er det et besøkssenter der man kan følge med på fabrikkens virksomheter på nært hold: lagring, trebearbeiding, farging og montering.

Høyteknologisk

All teknisk infrastruktur, som luftbehandlingsaggregater, sponavsug, ventilasjonsrør, kabler og kanaler, er skjult i tekniske korridorer og i kulverter under fabrikkgulvene. The Plus tar i bruk Industri 4.0-teknologi som selvlærende roboter, objektgjenkjenning, laserkameraer og VR (virtual reality).

– Vi starter testproduksjonen nå, og bygget er i hovedsak ferdig i januar, opplyser Stine Grøndahl Sesseng i kommunikasjonsbyrået Try til TU.

Hun, i likhet med de andre som har spilt en rolle i det oppsiktsvekkende diskré bygget i Finnskogen, håper at de, som Nordens første industribygg, skal oppnå den høythengende miljøsertifiseringen Breeam Outstanding. Innsatsen for å krympe klimafotavtrykket handler ikke bare om det visuelle, det er iverksatt en mengde tiltak for å gjøre bygget og den forestående møbelproduksjonen så karbonfattig som mulig.

Blant tiltakene kan nevnes utslippsfri byggeplass, kortreiste materialer, massivtre, solceller (i alt 50.000 kilowattimer fornybar energiproduksjon), insektsvennlig tak, gjenbruk av 90–95 prosent av prosessvannet, parkanlegg for allmennheten og høy grad av automatisering.

The Plus vil redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent og levert energibehov med minst 90 prosent sammenlignet med en tilsvarende, konvensjonell fabrikk, heter det i en pressemelding fra Vestre, som ifølge eget utsagn er «en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bærekraftige møbler».

– Prosjekteringssøknad for Breeam-nivå sendes inn i disse dager, så vil det følges opp med videre rapportering, forklarer Sesseng.

Skal gro inn i skogen

The Plus kan allerede skilte med at de har vunnet én miljøutmerkelse: Fornybarprisen. Den ble delt ut 25. november, og i juryens begrunnelse står det blant annet at fabrikken «vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon. Takket være samspillet mellom mange ulike aktører med topp faglig kompetanse, vil The Plus bruke kun en tidel av energien som tradisjonelle fabrikker i samme kategori vanligvis trenger».

– I 2016 lagde vi en ny bærekraftstrategi. Vi skjønte tidlig at vi må bidra positivt med fornybar energi. Det holder ikke å bare kjøpe grønne sertifikater. Det eneste alternativet, slik vi ser det, er å sørge for at den strømmen vi bruker, gir en større mengde fornybar strøm enn selve forbruket. Vårt mål er å være nettoprodusent av energi innen 2025, sier Øyvind Bjørnstad, strategi- og bærekraftsjef i Vestre, i en melding som ble sendt ut i forbindelse med prisutdelingen.

Blant de tallrike grantrærne på Eidskog fremstår ikke fabrikken høy med sine 14 meter. I tillegg er kledningen mørk som bark, og taket dekket av grønn vegetasjon (der det ikke er solceller). Over 20.000 pluggplanter er plantet på taket, basert på biologisk materiale fra omgivelsene.

Slik skal den naturlige vegetasjonen i området overta fabrikktaket i løpet av noen år. I tillegg skal det plantes egne vekster for pollinerende innsekter.

Og dersom dette var turveien din fram til byggearbeidene startet i januar 2021: Det blir fri ferdsel på taket når bygget er ferdig og plantene har slått rot der.