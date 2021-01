Schenker vil starte drone-frakt av varer fra Oslo til Fornebu til høsten

Den tyske transportgiganten DB Schenker kjøpte seg i fjor inn i selskapet Volocopter, som bygger elektriske, multirotoriske helikoptre. Disse kjempedronene er designet for å brukes som lufttaxi for mennesker, men nå vil DB Schenker teste dem for varetransport - i Norge.

– Ambisjonen er å bruke dronelevering ulike steder i Norge. Samfunnet er nok ikke helt modent enda når det gjelder å fly over tettbygde strøk. Da er det greit å fly over sjø og slippe den problematikken, sier Lars Sveen, leder for innenlands landtransport i Schenker.

Derfor ønsker Schenker at den første pilot-ruta for varetransport skal gå fra deres samlastingssentral på Filipstad, til sjøflyhavna på Fornebu.

Drone + sykkel

Også i dag leveres varene fra Filipstad-huben utslippsfritt rundt i Oslo med elektriske lastebiler, varebiler og varesykler. På grunn av stor etterspørsel er sentralen doblet i størrelse siden den åpnet i mai, og Schenker har nylig bestilt 12 nye el-lastebiler.

Og til høsten håper de altså å kunne utvide tilbudet med en drone.

Etter at kontaineren har ankommet sjøflyhavna på Fornebu, kan den fraktes videre med varesykkel. Foto: Eirik Helland Urke

– Vi har mange sendinger fra Oslo til Fornebu-området. Som en del av pilotprosjektet, er tanken å frakte kontainere med volocopter, og så kan en sykkel ta dem videre for eksempel til kjøpesenteret, sier Sveen.

Volocopteret kan frakte maksimalt 200 kilo, og går i opptil 100 km/t. Først må Schenker søke tillatelse fra Luftfartstilsynet, så Sveen ser for seg at det blir sen høst før prosjektet kommer i gang.

Kan brukes til medisin eller vindkraft

Sveen er likevel ikke sikker på at droner blir fast transportmiddel på strekningen. Han tror at både kostnader og regelverk vil endre seg bare om noen få år. I dag kreves store sikkerhetssoner ved avgang og landing, og man kan ikke fly over tettbygde strøk.

Schenker ser for seg at volocopteret kan brukes til hasteoppdrag som å levere medisinsk utstyr til sykehus og legevakt, eller verktøy og materialer til byggeplasser utenfor allfarvei. Dronen har en rekkevidde på 40 kilometer.

– For eksempel kan vi frakte materiell, ledninger og verktøy til vindkraftutbygginger på fjellet eller ute i havet, sier markedsdirektør Peter Stangeland til TU.

Markedsdirektør Peter Stangeland. Foto: DB Schenker

– Mer enn en show-off

Men selv om mulighetene er mange, vil Schenker helst vise at dronen kan brukes i den daglige varelogistikken. Det ønsker også Bærum kommune, som tok kontakt da de hørte hva Schenker drev med.

Kommunen jobber for utslippsfrie løsninger, og har i tillegg en egnet landingsplass.

– Vi ønsker å gjøre kommersielle flighter i år for å vise hva som er mulig. Vi vil vise fram et operativt produkt, gjerne for kunder som er tidssensitive hvor dette er mer enn show-off, sier Stangeland.

Volocopteret er testet for passasjertrafikk i Tyskland, men ikke for varetransport.