Satellittnasjonen Norge kan bli skutt ned

TU Live onsdag: Det pågår en kamp om å bli europeisk hovedsete for fremtidens oppskyting av satellitter. Norge fronter Andøya Space Center som kandidat til det prestisjefylte valget. Men kampen er hard. Både Sverige, Skottland og Portugal kjemper for å slå oss. Og når pengene uteblir fra revidert nasjonalbudsjett, blir norske forkjempere urolige.

Antallet satellitter som skal skytes opp de neste årene forventes å øke betraktelig. Anvendelsesområdene vil være innen både kommunikasjon, overvåkning og navigasjon. Blant annet er det store forhåpninger til bruk av satellitter i observasjon til klimaformål. Og Andøya Space center mener selv at de er et opplagt førstevalg til å bli det europeiske hovedsetet for oppskyting av denne typen satellitter i Europa.

Det er foreløpig Skottland som skal være den fremste konkurrenten til Norge. Men norske interesser hevder at Andøya har fortrinn både hva angår geografi, kompetanse og eksisterende infrastruktur.

Strategisk og teknologisk viktig

Engasjementet for å sikre at Norge tar den viktige posisjonen er stor. På onsdag 27. mai tar vi derfor en prat med Eline Oftedal, som er leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia. Hun vil forklare oss hvorfor romvirksomheten er viktig for Norge – og hvorfor Andøya passer spesielt godt til formålet.

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia Eline Oftedal. Foto: Abelia/Ilja Hendel

– Romvirksomhet er viktig av minst to grunner. For det første er det strategisk viktig for teknologi- og næringsutvikling. For det andre snakker vi om teknologi som muliggjør effektivisering og vekst på en rekke samfunns- og næringsområder, fastholder Oftedal, som i tillegg fremmer følgende romvettregler for å sikre den milliarden som skal til for å melde Norge på i kampen om å bli europeisk base for satellittoppskyting:

Fremme lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting Dekke viktige samfunns- og brukerbehov Sørge for tilfredsstillende sikring av samfunnsviktig rominfrastruktur Sikre norske utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser i romvirksomhet og det ytre rom

– I stedet for at vi kjøper oppskytingskapasitet til våre satellitter kan vi sende opp egne og selge tjenesten til Europa og verden. Det vil være et løft for teknologibransjen i Norge. Staten eier 90 % av Andøya og er nå på sin tredje eller fjerde utredning. Og mens staten utreder utvikler konkurrentene (Storbritannia og Portugal), utdyper Oftedal, som er redd løpet er kjørt om ikke politikerne nå for alvor melder Norge på i kampen.