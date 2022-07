SAS-pilotene går ut i streik

– Dette er veldig dårlige nyheter for våre passasjerer, sa administrerende direktør i SAS Anko Van der Werff til pressen etter at meklingen ikke hadde ført fram.

– Dette var sommeren der alle så fram mot å reise igjen. Dette er veldig dårlige nyheter, gjentok han.

– Vi har nettopp vært gjennom en forferdelig pandemi, vi har mottatt mange penger fra skattebetalerne, og det er derfor skammelig at dette er måten pilotene betaler tilbake sjenerøsiteten og tålmodigheten som alle i landene har hatt med selskapet i løpet av denne tiden, sier van der Werff videre.

Over 580 flyginger kansellert

900 SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark går nå ut i streik. Den kan ramme flytrafikken til og fra Norge hardt.

Ifølge VG kan hele 60 prosent av SAS-flygingene til og fra norske flyplasser fram til torsdag ryke. Det er 585 av 963 flyginger til og fra Norge.

I Norden vil rundt 45.000 reisende rammet hver dag, ifølge nyhetsbyrået TT.

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene.

Pilotene legger skylden på SAS

– Vi har innsett at SAS ikke vil ha enighet. SAS vil ha streik, sier Martin Lindgren i den svenske pilotforeningen. – Hva vi enn har gjort, så har vi ikke kommet i mål.

SAS har varslet at de holder døren åpen for nye samtaler. Lindgren sier at de også håper at de kan komme tilbake til forhandlingsbordet.

– Men at det kreves at arbeidsgiveren flytter seg.

Han ønsker ikke å uttale seg om konkursfaren i SAS.

– Vi har naturligvis fundert over det, men vi står nå opp for våre prinsipper, sier han.

Forbrukerrådet: Vent med avbestilling

Forbrukerrådet anbefaler SAS' kunder å avvente med å avbestille flybillettene sine.

– Hvis du avbestiller selv, mister du retten på refusjon av billettene, noe du har krav på dersom du venter til flyet blir innstilt av selskapet, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

De opplyser at dersom man ikke får direkte beskjed fra flyselskapet om at flyet er innstilt, så regn med at det går som vanlig.

– Streiken kan avblåses når som helst, og da gjelder å være klar dersom flyet går som planlagt, sier han videre.

Forbrukerrådet opplyser at man har tre valg hvis flyet ikke går: Ombooking snarest mulig, ombooking til et senere tidspunkt, eller å få pengene tilbake for reisen.

– Mange vil nok ønske ombooking i håp om å komme seg av gårde på ferie raskt. Men husk at når det er streik, vil de reelle ombookingsmulighetene være små siden det ofte ikke er ledige seter å oppdrive. Det gjelder også dersom du tar ansvar selv, og forsøker å finne en erstatningsflyging, sier Iversen.