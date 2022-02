Samtidig som at Natos østflanke forsterkes er 220 fly på vei for å trene på forsvar av Norge

Etter at situasjonen i Ukraina har tilspisset seg er forsvaret av Natos østflanke i ferd med å styrkes.

Blant annet har USA nå besluttet å stasjonere opp til åtte F-35A i Baltikum, sannsynligvis på flybasen Ämari like sørvest for Tallinn i Estland.

Samtidig pågår forberedelsene til storøvelsen Cold Response her til lands i mars som normalt. Rundt 35.000 soldater fra 28 nasjoner skal trene på å forsterke Norge.

– Veldig alvorlig situasjon

I den forbindelse vil sjø- og flykapasiteter være viktige for å kunne sette inn allierte amfibie- og landstyrker der de trengs. Under årets øvelse skal de særlig øve på å beherske overgangen mellom sjø, kyst og land.

For Nato er denne øvelsen viktig for å kunne trene deployering av den hurtige reaksjonsstyrken, en sideøvelse her er Brilliant Jump, og for Norge er det viktig å trene mottak og forflytning, samt forlegning og forpleining av styrkene som kommer.

CH-53E Super Stallion fra det amerikanske marinekorpset ankom Harstad med fartøyet MV Cape Race. Foto: Helene Sofie Thorkildsen /Forsvaret

Forsvaret meldte tirsdag ettermiddag at situasjonen i Ukraina er svært alvorlig, og at de følger situasjonen nøye.

– Det er en veldig alvorlig situasjon for Norge og Europa når Russland igjen viser evne og vilje til å okkupere et annet lands territorium. Dette vil prege sikkerhetssituasjonen i Europa i mange år framover, sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo, til TV 2.

Samtidig ble det understreket at nasjonale operasjoner, deltakelse i internasjonale operasjoner, trening og øving går som normalt. Det gjelder også forberedelsene til Cold Response.

To amerikanske C-17 Globemaster III på alliert mottak i Bodø 9. februar. Foto: Forsvaret

Deltakende fly

Etter det Teknisk Ukeblad har fått opplyst, vil det være cirka 220 fly i aksjon i Norge under vinterøvelsen, iallfall ifølge planen vi fikk forelagt tidligere denne måneden:

Værnes: Airbus A330 MRTT (multirolle tank og transport) fra Nato

Airbus A330 MRTT (multirolle tank og transport) fra Nato Ørland: E3A Awacs fra Nato og Frankrike, F-35A fra Norge, ATL2 MPA fra Frankrike

E3A Awacs fra Nato og Frankrike, F-35A fra Norge, ATL2 MPA fra Frankrike Bodø: F-18E/F Super Hornet, AV-8B Harrier, C/KC-130J Hercules, MV-22B Osprey fra USA, A400M Atlas fra Tyskland, Bell 412 fra Norge

F-18E/F Super Hornet, AV-8B Harrier, C/KC-130J Hercules, MV-22B Osprey fra USA, A400M Atlas fra Tyskland, Bell 412 fra Norge Andøya: F-15 fra USA, P-3 Orion fra Norge

F-15 fra USA, P-3 Orion fra Norge Bardufoss: Bell 412 og C-130J Hercules fra Norge, AW159 Wildcat, AW101 Merlin, HH60 Pavw Hawk fra Storbritannia, CH-53E Sea Stallion, AH-1Z Viper, UH-1Y Venom fra USA, Jas-39 Gripen fra Sverige

Bell 412 og C-130J Hercules fra Norge, AW159 Wildcat, AW101 Merlin, HH60 Pavw Hawk fra Storbritannia, CH-53E Sea Stallion, AH-1Z Viper, UH-1Y Venom fra USA, Jas-39 Gripen fra Sverige Evenes: DA-20 Jet Falcon fra Norge

DA-20 Jet Falcon fra Norge Britiske baser: P-8A Poseidon fra UK og KC-135 Stratotanker fra USA

P-8A Poseidon fra UK og KC-135 Stratotanker fra USA I tillegg vil det være rundt 40 UAV-systemer i bruk

De britiske helikoptrene er på Bardufoss i forbindelse med «Exercise Clockwork». Helt siden 1969 har de årlig trent på vinterkrig her. Ut fra bildene ser det også ut som at USMC er på Bardufoss med MV-22B.