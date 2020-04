Samsung Galaxy S20 Ultra: En innertier

En av de store nyhetene med S20 Ultra er batteriet på hele 5 Ah. Det er rett og slett en fryd, og gjør at telefonen tåler en lang dag med tung bruk. Det er godt mulig at den nye prosessoren, som skal redusere strømforbruket litt, hjelper til med dette også. Uansett, batteritiden er merkbart bedre enn på tidligere toppmodell Galaxy 10 Note, som av og til trengte litt påfyll av fossekraft når det ble for mye bruk over en lang dag.

Litt tykkere

Batteriet og det nye høydeformatet på 20:9 har gjort telefonen tyngre. Den har lagt på seg 26 gram fra Note som veier 196 gram. Den er også 0,9 mm tykkere. Men telefonen er likevel litt lettere (og billigere) enn Apples toppmodell Iphone 11 Pro Max som er fire gram tyngre.

Overgangen til en mer langstrakt skjerm har gjort telefonen litt mer håndvennlig. Spesielt for de med mindre hender. Ikke mye, men 1,2 mm smalere enn Note som er 77,2 mm bred. Samsung har byttet side på startknappen og volumknappen. Før var de på venstre side. Nå er telefonen blitt høyrekjørt. Kanskje litt bedre for høyrehendte.

Det er absolutt på sin plass at Galaxy S20 kommer med 5G. Vi er blitt tutet ørene fulle av den nye mobilteknologien i over fem år, og nå er utbyggingen i gang. Da er det greit å ha teknologien på plass inne i telefonen. Vi regner med at de aller fleste toppmodeller som lanseres i år vil ha 5G på plass.

Vi prøvde å få til en test av 5G. Telenor lånte oss til og med et SIM-kort slik at vi kunne benytte 5G-basestasjonen i Spikersuppa. Men testen strandet på Samsung som ikke vil låse opp funksjonaliteten før en av operatørene åpner nettet sitt.

8K-video

Så vidt vi vet er S20 den eneste telefonen i verden som kan ta opp video i 8K. Det er jo flott, men de aller færreste har en TV de kan bruke for å se den eventuelle merkvaliteten fra 4K.

Det som er virkelig nyttig er innstillingen «superstille», som for øvrig heller burde hete superstabil, for det er det det handler om. Dette er ikke en ny funksjon, men den tåler enda mer bevegelser og vingling fra den som filmer uten at det går ut over resultatet. Det er rett og slett imponerende hvordan programvaren kan stabilisere et vinglende kamera. Det gjør S20 til ypperlige telefoner for all slags actionvideo.

Sammen med Xiaomi har de nå utviklet en sensor på utrolige 108 MP. Det høres altfor mye ut, men den er så fysisk stor at hver piksel har en bredde på 0,8 µm. Det er lite, men mange andre bruker denne størrelsen og med framskritt i halvlederteknologi er det ventet at vi får se en reduksjon til 0,7 µm i løpet av et år.

Superpiksel

Alle megapikslene kommer til nytte på en helt annen måte. Under normal fotografering slås ni av dem sammen til en slags superpiksel, slik at hele sensoren blir til en veldig stor 12 MP sensor. Slike nonapiksler, som de kalles, inneholder informasjon om alle fargene fordi de består at piksler med både røde, grønne og blå fargefiltre.

Det er selvfølgelig mulig å ta bilder med alle 108 megapikslene, men de blir enorme om det er mye detaljer i bildet. Mange av de vi tok var over 35 MB. Utpakket blir slike jpg-filer på 309 MB og da sier det seg selv at bildebehandlingsprogrammer må jobbe tungt.

Samsung har gjort det samme som Huawei gjorde for et år siden da de lanserte P30 Pro. Da tok de i bruk et periskop mellom bildesensoren og linsen.

Men i motsetning til Huawei, som brukte en 8 MP sensor, har Samsung tatt i bruk en svært pikselrik 48 MP sensor. Det gir dem mulighet til å ha en såkalt hybridzoom, som er en miks av linsens 4X optiske zoom og at de bruker et utsnitt av alle pikslene på sensoren.

Det gjør at de kan zoome effektivt opp til 30X. Resultatet er forbløffende, med skarpe bilder. I tillegg gjør de også en skalering av resultatet og hevder å kunne zoome til 100X. Det står til og med «space zoom 100X» ved sidene av periskopkameraet. Det kunne de ha spart seg. 30X er mer enn imponerende nok og 100X er bare kornete og oppskalert.

Vi hadde faktisk forventet at Samsung kom med en helt fantastisk telefon, og det har de gjort – selv om prisen på 14.490 kroner er høy. Huawei har «skremt livskiten» ut av dem med sin raske teknologiutvikling. Spesielt på kamerasiden, men også fordi de har levert modeller med større batterikapasitet enn konkurrentene. Galaxy S20 viser at konkurranse hjelper.

Disse to bildene viser resultatet av Samsungs Zoom-teknologi.