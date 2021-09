Samme bil – ulik pris. Det er fortsatt vanskelig å sammenligne bilabonnement

Kjøpe eller lease? Mange grubler over dette når de skal skaffe seg ny bil. De siste årene har et tredje alternativ etablert seg; bilabonnement.

Konseptet er ganske enkelt at du betaler en månedspris, og disponerer en bil. Abonnementet kan sies opp med en måneds varsel. Dermed kan du kvitte deg med bilen nesten når som helst, uten å tenke på salg.

Slike tjenester kan også være aktuelle for deg som har ulike bilbehov gjennom året, enten husholdningen trenger en ekstra bil i perioder, eller har behov for en firehjulstrekker om vinteren. Det kan også være en måte å teste ut et utvalg biler over en periode om planen er å kjøpe en slik bil på sikt.

Det har kommet mange aktører på markedet, og det har etter hvert blitt enkelt å ha bil uten å eie bil.

En av aktørene er Fleks. De opererer på det sentrale østlandsområdet og Stavanger, men har ambisjoner om å utvide til flere deler av landet.

Samme bil – ulik pris

Her koster det for eksempel 5000 kroner i måneden å abonnere på en Peugeot e-208. Hos konkurrenten Imove koster den samme bilen 7500 kroner i måneden.

Kjøper du samme bil ny, koster den fra 270.000 kroner, som fullfinansiert over fem år med effektiv rente vil koste 5160 kroner i måneden. Da ser bilabonnement ut som en utrolig dårlig deal – eller?

Jesper Haug Karsrud, teknologisjef i Fleks, forteller at prisen på abonnementet ikke nødvendigvis er like intuitivt for alle. Han mener det er behov for litt folkeopplysning.

Samme bil, ulik pris: Det ene tilbudet ser kanskje bedre ut, men du må studere det nøye for å finne ut om det faktisk er realiteten. Faksimile: Fleks/Imove

For månedsprisen på et billån er ikke hele regnestykket. Du må også ta med utgifter til dekk, service, forsikring og alt annet knyttet til bilholdet.

– Skal du inn med egenkapital, må du regne det inn i en månedskostnad, sammen med verditap og alt annet, sier han.

I et bilabonnement er alle disse kostnadene, med unntak av skader som ikke dekkes av forsikring, inkludert. I tillegg kommer fleksibiliteten til å kvitte seg med bilen når som helst, som er vanskeligere å sette et kronebeløp på.

Fleks ble startet under Bertel O. Steen i 2019. Siden har Sparebank 1 kjøpt seg opp i selskapet. Fleks har satset på å utvikle sin egen tekniske plattform, hvor så mye som mulig er automatisert.

Så da er automatisering og avansert teknisk løsning forklaringen på at en Peugeot e-208 er så mye billigere hos Fleks enn hos Imove?

Finn frem regnearket

Ikke nødvendigvis. For tilbudene er ikke like. Imove har ikke bindingstid på noen av bilene, og har fri kjørelengde. Hos Fleks inkluderer prisen 1000 kilometer månedlig kjørelengde (eller 12.000 i året), samt 12 måneders bindingstid. Skal du ha bilen uten binding blir prisen 5400 kroner, og du faktureres for antall kjørte kilometer over de inkluderte 1000 i måneden. Men de har såkalt rollover – altså at ubenyttet kjørelengde denne måneden overføres til neste.

Dette er to forskjellige produkter. Det samme gjelder andre tjenester, som Swap eller Shft. Og for kunden er det, om ikke umulig, vanskelig å se hva som er det beste tilbudet.

Utover månedspris – hva er egenandelen om du har et uhell med bilen? Hva koster hver kjørte kilometer over det inkluderte? Og ikke minst: Er bilene du sammenligner like – har de samme utstyrsnivå?

I praksis må du sette opp et regneark for å finne ut hvilket tilbud som faktisk er best, og som passer dine behov.

Gunnar Birkenfeldt i Imove er enig i at det er veldig vanskelig å sammenligne tilbudene.

– En Peugeot er ikke en Peugeot om du kan si opp når du vil, kjøre så langt du vil, bytte i en større bil når du har behov for det, og kjøre den i utlandet, sier han.

Vil ha på plass sammenligningstjeneste

Imove har fått Europasnettjenestettjeneste for formidling av nye og brukte biler, Autoscout24, inn på eiersiden.

Birkenfeldt mener digitale markedsplasser er godt utstyrt for å gi gode digitale brukeropplevelser.

Gunnar Birkenfeldt, medgrunnlegger av Imove. Foto: Imove

– I tillegg har markedsplassene allerede brukere som konverterer dobbelt så godt som en gjennomsnittlig kunde fra sosiale medier. Gjennom teknologisamarbeidet med Finn har vi allerede fått mange nyttige erfaringer som vi kan ta med oss ut i Europa sammen med vår nye eier Autoscout24, sier han.

Han sier det snart skal bli mye lettere for forbrukeren å sammenligne forskjellige bilabonnement via markedsplassene.

– Dette er en fordel for alle aktører som i dag sliter med å få kommunisert sitt verdiforslag, mener han.

Birkenfeldt tror ikke bilabonnementsmarkedet kan eller bør bestå av noen få store aktører.

Det viktigste er at kundene ender med et produkt de faktisk vil ha. Fordelen med abonnement er at det tross alt bare er å bytte bil. Større åpenhet kan gi bedre tjenester for sluttbrukerne.

Teknologibedrifter

Felles for Fleks og Imove er at begge er opptatt av å formidle at de først og fremst er teknologibedrifter, og ikke utelukkende biltjenester.

Karsrud hos Fleks forteller at det de har utviklet er en abonnementsmotor, som akkurat nå håndterer biler. Denne tar for seg hele løpet for kunden, i tillegg til flåtestyringen og logistikk for leverandøren.

Alle bilene er koblet sammen i skyen, og kan leveres inn og ut uten at representanter for Fleks tvære til stede tilstede for å overrekke eller ta imot nøkkelen.

– Det er et mål for oss å automatisere så mange av prosessene som mulig. Det er i stor grad automatisert inn- og utlevering av biler. Alle bilene er nettilkoblet og mulig å låse opp og starte med appen. Teknologien skal skape helt unike kundeopplevelser som kun tilhører Fleks, sier Karsrud

In-house-løsningen gjør det mulig å skalere antall biler og abonnementer veldig enkelt, siden det ikke kreves så mye manuelt arbeid, utover å se over bilene som leveres inn. Det gjør at Fleks får logistikken til å gå rundt med ganske få mennesker.

– Det er plattformen som har gjort at vi har kunnet skalere raskere enn våre konkurrenter, sier han.

Fleks-plattformen kan brukes til å håndtere mange ulike tjenester og produkter, utover biler, ifølge Karsrud.

Imove beskriver seg på tilsvarende måte. På den ene siden er de en abonnementstjeneste for biler, som de selv har kjøpt inn og eier.

Den viktigste delen er ifølge Birkenfeldt den som handler om teknologien bak. Det er den som gjør det mulig å booke en bil og håndtere alle transaksjoner. Det kunden ikke ser, er det som handler om logistikken rundt bilabonnement, som klargjøring av biler, serviceintervaller for bilene, forsikringer og alt annet.

Bygger bilabonnement for andre

Bilabonnementstjenesten Imove er egentlig en kunde av sin egen teknologi. Plattformen er fleksibel, og kan tas i bruk av andre som såkalt white-label teknologi. For eksempel benytter Gjensidige Forsikring plattformen til Imove i Sverige, mens Toyotas bilabonnement Kinto Flex kjører på Imoves plattform i Norge.

Birkenfeldt tror bilabonnement vil utgjøre en betydelig del av bildistribusjonen i fremtiden. Ved å gjøre sin teknologi tilgjengelig for en rekke aktører i bilbransjen, kan ulike aktører tilnærme seg bilabonnement på ulike måter.

Noen vil tilby egne biler, mens andre vil bygge en tjeneste med biler fra ulike merker. Målet er å gjøre teknologien tilgjengelig for alle som ønsker den, forteller Birkenfeldt.

– Å bygge teknologi er kostbart og tar tid. Men vi kunne levere løsningen til Toyota på tre måneder allerede i 2019. I 2021 tar tilsvarende leveranser langt kortere tid, da Imove som teknologiselskap på kort tid har vokst fra fire-fem til snart 50 ansatte, sier han.

Han forteller at Imove er farget av tanken om at bilene på ett eller annet tidspunkt vil bli selvkjørende. Han tror det er lite sannsynlig at alle kommer til å eie hver sin selvkjørende bil. I stedet kommer noen få aktører til å eie veldig mange biler.

– Det er grunnen til at bank- og forsikringsbransjene syns dette er spennende. Skal du ikke eie egen bil må de finne nye inntekter, sier han.

Forbrukerrådet: Anbefaler å sammenligne

Forbrukerrådet har sett på bilabonnement. Jurist Caroline Skarderud sier at det krever innsats å sette seg inn i tilbudene.

– Vi anbefaler alle som vurderer et slikt abonnement til å sammenligne tilbud fra to til tre aktører før de bestemmer seg, sier hun.

Forbrukerrådet har ikke sett sammenligningstjenester for slike abonnement, og har derfor selv gjort en jobb med å kartlegge tilbydernes bilparker, vilkår og priser. De håper å kunne presentere resultatet av dette snart.

Vi spør om det kan være aktuelt for Forbrukerrådet å tilby en slik sammenligningstjeneste. Skarderud sier at de ikke har vurdert dette per i dag.