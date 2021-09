Saltverk gjør det mulig å drive oppdrett av tropiske reker i Sveits

Sveits: Blant åkere og sveitservillaer utenfor den lille byen Rheinfelden like ved Basel, har Rafael Waber skapt et lite stykke Mexico. I Swiss Shrimps lokaler holder temperaturen alltid 30 grader. Luftfuktigheten er så høy at alle materialene i bygget må være korrosjonsfrie. Lampene er innstilt til å følge meksikansk døgnrytme.