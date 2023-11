Salmar tjente 2,3 milliarder i tredje kvartal

Laksegiganten Salmar fikk et driftsresultat på 2,3 milliarder i årets tredje kvartal.

Det opplyser selskapet i en børsmelding torsdag.

Driftsresultatet var langt høyere enn estimater innhentet av TDN Direkt, hvor analytikerne ventet et operasjonelt driftsresultat på 1,69 milliarder kroner, skriver E24.

– Vi har lagt bak oss nok et godt kvartal, spesielt i vår norske virksomhet. Det har gitt gode resultater. Røkterne i både Midt-Norge og Nord-Norge har levert gode biologiske resultater som igjen gir gode økonomiske resultater, sier Salmar-sjef Frode Arntsen.

I tredje kvartal hadde Salmar et slaktevolum på 78.100 tonn. De venter et lignende volum i fjerde kvartal og ser for seg «betydelig volumvekst» utover neste år.