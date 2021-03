Salget av Bergen Engines ble ikke vurdert etter sikkerhetsloven

Det er svaret forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gir på spørsmål fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp), skriver NRK. Mehl ba statsråden svare på hvordan den norske motorfabrikanten, som er leverandør til det norske forsvaret, kan bli solgt til russiske interesser.

Bakke-Jensen svarer at Bergen Engines ikke er underlagt sikkerhetsloven og at reglene om eierskapskontroll derfor ikke kommer til anvendelse. Han viser til at Bergen Engines er underleverandør til selskapet Vard der forsvaret gjennomfører en sikkerhetsgradert anskaffelse av nye kystvaktfartøy.

Det er Forsvarsmateriell (FMA) som håndterer selve anskaffelsen, mens vedlikeholdet ivaretas gjennom Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

– Både FLO og FMA gjør vurderinger av hvordan salget vil påvirke vedlikehold, kontrakter og fremtidige leveranser der Bergen Engines AS nå er underleverandør, skriver Bakke i svaret til Mehl, og legger til at han ikke vil forskuttere utfallet av disse vurderingene.

Det har vakt betydelig oppsikt i det politiske miljøet at Bergen Engines, som utvikler motorer til tog og skip og har det norske Forsvaret som en av sine største kunder, er solgt til russiske TMH International. Fabrikken er i dag eid av britiske Rolls-Royce, som for ett år siden bestemte seg for å selge virksomheten.