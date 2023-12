I slutten av august ble Valinor, Helvigs investeringsselskap, saksøkt for å ha vært en illojal aksjonær. Motparten er det ukjente selskapet Recycls, der forretningsideen var å gjøre plastavfall om til et diesel-liknende drivstoff.

– Jeg har ingen kommentarer til det, sier Lars Helge Helvig til TU.

Etter planen møtes partene i Sør-Rogaland tingrett i mai neste år. Det blir i så fall ikke første gang Helvigs selskap møter i retten. Selskapet har tidligere hatt flere rettstvister med Helvigs tidligere samarbeidspartner Tore Ivar Slettemoen.

– Veldig fleksibel teknologi

Helvigs selskap er nå anklaget for illojal opptreden og brudd på pliktene om lojalitet mellom aksjonærer som følger av aksjeloven. Oppstartselskapet krever først og fremst erstatning, subsidiært fastsettelsesdom for at Valinor har opptrådt illojalt, kommer det frem i et rettsdokument.

Gründeren bak Recycls, Kim-Erik Schliekelmann, vi ikke kommentere søksmålet mot Valinor. Foto: Privat

Gründeren bak Recycls, Kim-Erik Schliekelmann, vil ikke kommentere tvisten nå, fordi det er en pågående sak. Men han forteller om teknologien og selskapet.

– Recycls hadde som forretningside å bruke ulike teknologier til å konvertere plastavfall til andre produkter, i hovedsak flytende drivstoff, forteller Schliekelmann til TU.

Han er styreleder og daglig leder i Recycls, som han startet i 2019.

– Vi jobbet veldig kort fortalt med en teknologi som kunne konvertere både plast, men også generelt avfall til høykvalitets-diesel ved bruk av en krakkingprosess med katalysatorer, sier gründeren.

Krakking vil generelt si nedbryting av store molekyler til mindre lettere biter.

– Det var en veldig fleksibel teknologi, som kunne brukes på mange områder, med små enheter egnet for masseproduksjon, sier Schliekelmann.

Endte med tvist

Han opplyser at deler av teknologien er patentert og at de hadde inngått en avtale om å kjøpe opp teknologirettigheter fra en annen gruppering. Recycls har ikke registrert egne patenter.

– Det endte med en tvist, for å si det sånn. Så vi kom ikke videre, svarer han om hvordan det har gått med selskapet.

Selskapet har siden oppstarten kun regnskapsført inntekter i ett år, det var i 2020, da de hadde én million kroner i driftsinntekter. I 2021-regnskapet beskriver de situasjonen slik:

«Selskapet har tapt egenkapitalen og det er ingen drift i selskapet. Styret avventer utkommet av en rettssak med tidligere aksjonær».

Det fremkommer ikke i noen av Recycls årsregnskaper at Valinor har vært aksjonær.

Helvig har ikke besvart TUs spørsmål om hvorfor Valinor skal ha blitt aksjonær i selskapet og hva som var bakgrunnen for at de skal ha trukket seg ut.

En rekke rettssaker

Helvig er omtalt som vindkraftkongen, som har tjent seg rik på å utforme og selge vindkraftprosjekter til utbyggere og kraftselskaper. Investeringsselskapet hans eier blant annet deler av batteriselskapet Elinor Batteries, batterilader-selskapet Zaptec og datasenterselskapet Kryptovault, som nylig ble slått konkurs. Valinor hadde i 2021 et resultat før skatt på nær 450 millioner kroner, mens fjoråret endte med underskudd på 116 millioner kroner.

Helvig har tidligere hatt flere rettsbruduljer med sin tidligere samarbeidspartner Tore Ivar Slettemoen. Sistnevnte er også en av gründerne i batteriselskapet Freyr.

I 2018 ble Valinor, som den gang het Norsk Vind, saksøkt av selskapet til Slettemoen. Slettemoen krevde en tredjedel av aksjene i Norsk Vind Energi, men Helvigs selskap ble frifunnet i to rettsinstanser.

Et annet søksmål kom i 2019, i kjølvannet av at Helvig som majoritetsaksjonær i Norsk Vind Energi gjennom Valinor tvangsinnsløste aksjene til Slettemoens selskap Teknovekst. Slettemoen ba om rettslig skjønn, for å få avklart hva han hadde krav på.

Helvigs selskap mente omtrent 54 millioner kroner var en passende sum for aksjene, mens retten i 2020 slo fast at Slettemoens selskap hadde krav på 117 millioner kroner. Avgjørelsen ble anket, før partene inngikk forlik.

Senere i 2019 gikk så Valinor til sak mot Tor Ivar Slettemoen personlig. Bakgrunnen var et lån på 3,6 millioner kroner til Slettemoen. Partene kranglet om lånet var forfalt og måtte betales tilbake.

Også den saken gikk to runder i retten. Først ble Slettemoen frifunnet, før han i lagmannretten ble dømt til å betale Valinor lånet tilbake.