Saab plukker med seg norske partnere i utviklinga av bakkefyrte glidebomber

Saab og Boeing har lenge samarbeidet om å utvikle artillerisystemet Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Som navnet indikerer er dette glidebomber som i stedet for å slippes fra fly skytes fra bakken. Ifølge leverandørene skal kunne gi stor rekkevidde, minst 150 kilometer, og presisjon til en relativt lav pris.

Dette er blant salgsargumentene rettet mot for eksempel Norge som har som uttalt mål å utruste Hæren med langtrekkende presisjonsild i løpet av de kommende fem-seks årene.

Det nærmer seg sju år siden våpenet ble prøveskutt for første gang. Nå har Saab koblet på to norske bedrifter i GLSDB-prosjektet.

Den såkalte MoU-avtalen med Nammo og Nordic Shelter ble signert i Oslo 23. november.

Norsk motor og utskytningskonteiner

Nordic Shelter skal bidra til å utvikle og produsere utskytningsrampa («launcher») basert på en tjuefots isokonteiner som kan framstå anonym og harmløs, mens Nammo bidrar med rakettmotorer.

I GLSDB kombineres bomba GBU-39B («Small Diameter Bomb», SDB I), som er levert i over 30.000 eksemplarer siden 2006, med M26-motoren fra rakettartilleriet MLRS («multiple lauch rocket system»).

Stein Erik Nodeland (f.v), divisjonsdirektør for aerospace propulsion i Nammo, produktsjef Pauld Woolridge i Saab og administrerende direktør Rune Johansson i Nordic Shelter signerer MoU om GLSDB. Foto: Saab

– Med Nammo og Nordic Shelter som en del av teamet, har vi to store norske bedrifter som kan dra nytte av framtidige eksportmuligheter, samtidig som de bidrar med sin ekspertise til å gjøre GLSDB til en enda mer attraktiv løsning, uttaler Görgen Johansson, som leder forretningsområdet Dynamics i Saab, i ei pressemelding.

Det var ikke mulig å få utdypende kommentarer om prosjektet fra Saab onsdag.

Teknisk Ukeblad har også vært i kontakt med Nammo som ikke ønsker å kommentere den nye samarbeidsavtalen.

Langskudd fra Andøya

Som TU tidligere har omtalt, var Nammo med som underleverandør også under den første testinga på rakettskytefeltet i Vidsel i Nord-Sverige i februar 2015. Den gang gjaldt det å verifisere at styringssystemene tålte utskytningen.

I juli 2017 ble det skutt fra skytefeltet Eglin i Florida. Denne testen dreide seg om å demonstrere at våpenet var i stand til å treffe bevegelige mål, og at lasersøkeren overlevde utskytingen.

Ytterligere to år senere, i september 2019, var testarenaen Andøya Space og det handlet om å demonstrere den lovede ytelsen, nemlig å kunne treffe mål innenfor en radius på 1 meter på 150 kilometers hold. Riktignok var holdet på testfyringa noe kortere, 130 km, men ifølge Saab traff de blink med langskuddet.

Testskyting med GLSDB fra Andøya 26. september 2019.

Den gang påpekte Saab overfor TU at det er mulig å angripe mål 360 grader rundt uten å flytte på utskytingskassa. Mens rekkevidden er 150 kilometer i skyteretningen, er den 70 kilometer bakover og 115 kilometer til sidene. Det vil si at kun én GLSDB-launcher kan dekke hele Finnmark.

I et mulig videreutviklingsprogram for GLSDB er ett av punktene at Nammo kan levere en ny motor som kan øke rekkevidden ytterligere – i første omgang til 200 kilometer.

Manøvrerbar

Én ting er rekkevidde, de bevingede bombene kan fly komplekse baner og manøvrere seg fram til mål som ikke kan nås med konvensjonelt rørartilleri eller ballistiske missiler.

Den bakkefyrte GLSDB har de samme egenskapene som en SDB som droppes fra lufta, og slik kan hæren holde seg med sin egen nærstøtte, såkalt «close air support» (cas), uten å være avhengig av fly. Dessuten er det selvsagt mulig å sende en liten sverm av slike glidebomber mot eksempelvis fiendtlig luftvern i stedet for å risikere bemannede og kostbare kampfly.

MLRS (M270) ble også brukt av den norske hæren en kort periode. Rakettartilleriet ble anskaffet i 1998, men fordi det kun ble kjøpt inn klaseammunisjon som senere ble forbudt, ble systemet pakket bort allerede i 2005.

I løpet av tida som har gått, har det vært oppe til vurdering å hente fram igjen og oppgradere MLRS som supplement til rørartilleri, men med stridshoder som ikke bryter med klasevåpenkonvensjonen.

Hærens nyanskaffede K9 Vidar-artilleri, med kanoner i kaliber L/52, har en rekkevidde på i overkant av 40 kilometer med den nye Nammo-ammunisjonen NM269 (IM HE-ER).

Nammo og Boeing har også et samarbeid, som ikke inkluderer Saab, om å ta fram 155 mm ramjet-artilleriammunisjon (HE-ExR) med en rekkevidde på rundt 150 km.