Så stor rotordiameter får vindkraftverket på 22 MW

Kina satser på store dimensjoner, og Vesten kan få problemer med å henge med. I sommer koblet Mingyang Smart Energy en 16 MW (megawatt) vindturbin til nettet. Rotordiameteren på 260 meter vil gi en årlig kapasitet på 67 GWh.

For ordens skyld: Rotordiameteren er avstanden mellom laveste og høyeste punkt som kan nås av den roterende delen av vindturbinen.

Eiffel-tårnet er 324 meter høyt – knapt 14 meter mer enn rotordiameteren på en planlagt kinesisk vindturbin. Foto: Erik Flaaris Johansen/NTB

Anlegget vil imidlertid bli overgått av selskapets egen 18 MW vindturbin, som de presenterte tidligere i år, med 140 meter lange rotorblader.

Og konkurrenten China Three Gorges Corporation installerer en 16 MW vindturbin med en rotordiameter på 252 meter.

Men alle disse vil bli slått ned i støvlene. Ifølge Bloomberg planlegger Mingyang Smart Energy Group nå et 22 MW-anlegg, som skal stå ferdig i 2024-2025. Det sies å få en rotordiameter på over 310 meter, noe som skal gi et sveipeareal i overkant av 75.400 kvadratmeter.

For å gi et bilde på dimensjonene til rotorbladene, kan diameteren sammenlignes med Eiffeltårnet, som er 324 meter høyt, eller den historiske skyskraperen Chrysler Building, som inkludert antennen er 319 meter.

Mingyang Smart Energy er Kinas største private vindturbinprodusent, ifølge Wikipedia.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik