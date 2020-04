Så mye faller brukte elbiler i pris

I mars var over halvparten av bilene som ble registrert i landet elbiler. Det ser ikke ut til å være noen vei tilbake for forbrenningsmotorbilene. I hele 2019 var andelen elbiler blant nyregistreringene over 42 prosent, opp fra 31 prosent i 2018.

Likevel; Ni av ti personbiler på norske veier er ikke elbiler. Av de drøyt 2,8 millionene personbiler på norske veier i 2019 var rett over 260.000 elbiler.

Det tar lang tid å bytte ut bilparken, og det er slik at det er husholdningene med høyest inntekt som kjøper flest elbiler. Ikke bare fordi de med mest penger har råd til å kjøpe nye biler, men også fordi de med minst penger har færre biler.

Bruktbilmarkedet er i aller høyeste grad i live. I mars ble det foretatt 31.222 eierskifter i Norge, mot 12.541 registreringer av nye biler, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Så selv om det har kommet mange nye elbiler med mer plass og bedre rekkevidde, er disse fremdeles såpass nye at de for mange vil ha en lite attraktiv pris i bruktmarkedet.

Stort verdifall

Men ifølge informasjon fra Finn.no er det ikke slik at elbiler generelt holder seg godt i pris. Tvert imot er verdifallet relativt stort for elbiler.

Da presiserer de at elbiler er et segment det er litt vanskelig å lage statistikk ut fra. Markedet er delt i to – Store og dyre biler som Tesla Model S, og kompaktbiler som Nissan Leaf. Lanseringstakten er dessuten høy, med mange nye modeller lansert de siste årene.

Elbilene er rent prismessig offer for den voldsomme volumveksten som har vært i segmentet, sier Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler på FINN motor til TU.

Kompakte elbiler har hatt en lite forutsigbar prisutvikling på bruktbilmarkedet. Foto: Marius Valle

Han har på vår forespørsel sett nærmere på utviklingen for kompakte elbiler som e-Golf, BMW i3, Renault Zoe og Nissan Leaf, som er 1, 3 og 5 år gamle. Disse har vært på markedet en stund, og utvalget i kategorien har stabilisert seg.

Ryhjell sier at volumveksten spesielt slår ut på 3 og 5 år gamle elbiler. Det gjør at verdien av disse faller for hvert år.

Vesentlig dårligere utvikling

– De har en vesentlig dårligere utvikling enn for eksempel bensin- og dieselbiler i samme segment. Dette kan nok også begrunnes med at utviklingen har gått ekstremt raskt, spesielt hva gjelder rekkevidde, sier han.

En 2012-utgave Nissan Leaf. Foto: Marius Valle

Fem år gamle elbiler er nærmest dinosaurer sammenlignet med det nyeste på markedet på det aktuelle tidspunktet. Bilene fremstår dermed som mer utdatert enn fem år gamle bensinbiler gjør.

– For, mens det på en bensinbil kanskje har kommet en facelift eller lignende i løpet av 5 år, har elbilen på sin side kanskje økt rekkevidden med 30-40-50 prosent. Legger man til volumveksten her, er det naturlig at prisene må ned for at folk skal være interessert i å kjøpe – eller for å treffe en annen gruppe kjøpere, forklarer han.

Ryhjell trekker også frem at mange av disse bilene har gunstige leasingvilkår.

– Gode leasingvilkår gjør at mange ofte må fire på priser og renter på bruktbil for å kunne konkurrere – og derfor går snittprisene ned, sier han.

2018 var et godt år for nesten nye biler

Nesten nye elbiler, de som var inntil et år gamle i 2018, gikk for høye priser. På dette tidspunktet var det svært lange leveringstider på nye elbiler fra de fleste merkene. Dette gjorde disse nye bruktbilene attraktive, siden man kunne slippe helt unna å vente opp mot et år eller mer på nye.

Ett år gamle elbiler ble solgt for nesten ti prosent mer i snitt i 2018 enn de ble solgt for i 2017.

Dette snudde imidlertid i 2019, da ventetidene ble vesentlig kortere. Da falt gjennomsnittlig pris for ett år gamle elbiler med 7,2 prosent, forklarer Ryhjell.

– Kort oppsummert så faller snittprisen på både 1-, 3- og 5-år gamle elbiler i kompaktklassen hvert år fra 2017, til og med dem som har blitt markert solgt i år, med unntak av de nesten nye elbilene i 2018, da ventetiden på de nye var lang. Bensin-, diesel- og hybridbiler har mer stabile kurver, og dieselbilene er de som kommer best ut i regnestykket for kompakt-segmentet, sier han.

Model S-prisen er svinger med Teslas krumspring

For de dyre elbilene ser det litt annerledes ut. Dette markedet har nærmest vært Tesla Model S alene, i alle fall historisk sett.

Bruktbilprisen på Model S svinger ut fra hvilke endringer Tesla gjør på nye biler. Foto: Tesla

Ryhjell har sett på pris og tilgjengelighet for denne modellen.

Model S er den fjerde mest registrerte elbilen i Norge, med over 20.000 eksemplarer. Finn.nos statistikk viser at antall tilgjengelige biler i bruktmarkedet og oppgraderinger av modellen har spilt en stor rolle i hvordan bruktverdien på denne bilen har utviklet seg.

Ryhjell sier at folk i stor grad selger Tesla Model S selv, ettersom Tesla i liten grad har lagt til rette for innbytte. Dermed har de god oversikt over når folk ønsker å kvitte seg med sin Model S.

Oppgraderte varianter av Model S, og Teslas rentekampanjer med billånsrente ned til 0,25 prosent har gitt tydelige utslag i bruktmarkedet.

I august 2016 ble Model S lansert med 100 kilowattimer batteri, og fikk mer motoreffekt. Dermed ønsket mange å oppgradere i 2017. I tillegg kom Teslas rentekampanje på billån gjennom DNB, som gjorde bilen tilgjengelig for mange, tross høy innkjøpspris.

Det førte til flere brukte Model S på Finn.no, og Ryhjell sier det ble priskrig. Det ble en vesentlig vekst i salget.

– I tillegg kommer man i en situasjon der det, om man kun tenker på månedlig beløp og ikke tar hele regnestykket, vil oppleves rimeligere å kjøpe ny bil enn brukt. Dette blir ganske likt som situasjonen med de mindre elbilene i dag. Det er for eksempel mye billigere å lease en ny BMW i3 enn å kjøpe nyere brukt, sier Ryhjell.

Prisøkning i 2018

I 2018 var situasjonen litt annerledes. Det var vesentlig færre 3 og 5 år gamle Model S på Finn. Det var en økning i ett år gamle Model S, men primært gjennom bilforhandlere.

Dette året var Teslas rentekampanje avsluttet, noe som førte til at prisene i bruktmarkedet ble bedre, med en økning fra året før. Mange tre år gamle biler ble solgt for nesten 16 prosent høyere pris enn året før.

Jaguar I-Pace og Audi E-Tron er blant bilene som har gitt Tesla konkurranse. Foto: Marius Valle

Men så kommer 2019, og Tesla Model S får høyere rekkevidde og andre oppgraderinger. En ny rentekampanje er på plass. Samtidig kommer det flere konkurrenter til Model S, som Audi E-Tron, på markedet.

Det blir dobbelt så mange fem år gamle Model S tilgjengelig, og 27 prosent flere tre år gamle biler sammenlignet med året før. Ryhjell tror det skyldes at mange ønsker å kjøpe den nye versjonen av Model S.

Dermed er priskrigen tilbake, og gjennomsnittsprisen går ned. Selv ett år gamle biler faller i pris, selv om volumet faller.

– Hypotesen er da at flere potensielle kjøpere av nesten nye elbiler har fått en del gode alternativer til Tesla som blir vurdert, sier Ryhjell.