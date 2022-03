Rystad: Dette kan Norge gjøre for å hjelpe Europa med gass

Enn så lenge har faktisk den russiske gasseksporten økt i det siste. Det er kanskje ikke så rart siden dette gir landet vestlig valuta når det meste er strupet igjen.

Uansett vil russiske leveranser synke. Europa vil ikke være avhengig av landet på sikt og det er planer for å fase ut russisk fossil energi raskt.

Det blir ikke lett, mener gassanalytiker og geolog Nikoline Bromander i Rystad Energy. Det er ikke slik at Norge, Storbritannia og Nederland kan kompensere for bortfallet uten videre. Produksjonen går allerede for fulle mugger og gassrørene er så å si fulle. Norge leverer omtrent 20 prosent av Europas gassbehov. Kanskje den kan økes med ti prosent, men på noen års sikt vil produksjonen begynne å gå nedover i alle landene.

Det er heller ikke store muligheter å få mye mer gass fra Nord-Afrika. Løsningen kan bli å importere mer LNG, men her mangler man terminaler. De tar også tid å bygge.

Det tar også tid å gjennomføre et grønt skifte, men det kan skje raskere fordi fossil energi er så dyr og vanskelig å få tak i.

