En intens serie med små jordskjelv startet like før klokken tre, skriver statskanalen. Selve utbruddet startet nord for Grindavik like før klokken åtte lokal tid.

– Det er vanskelig å si hvor stort utbruddet vil bli, sier naturfareekspert Benedikt Ófeigsson ved Islands meteorologiske institutt til kanalen.

Han sier samtidig at utbruddet denne gangen er nærmere Grindavik enn sist.

Ófeigsson anslår at utbruddet skjedde sør for Hagafell og at dagens utbrudd er mye mindre enn det siste i desember. Likevel forventes det at sprekken vil fortsette å utvide seg og skape to til tre aktive kratre.

– Utbruddet ser ut til å strekke seg i retning bort fra Grindavik, legger han til.

Grindavik evakuert

Innbyggerne i småbyen sørvest på øya fikk natt til søndag beskjed om å evakuere byen på grunn av fare for et nytt utbrudd. Myndighetene ga de om lag 4000 innbyggerne beskjed om at de må forlate byen innen mandag kveld.

Etter klokka 19 lokal tid mandag blir det forbudt å oppholde seg i byen. Forbudet gjelder i tre uker, opplyser politiet.

Fem utbrudd på fire år

Den lille byen sørvest på øya ble evakuert sist i november etter en rekke jordskjelv som etterlot store sprekker og åpninger i jordskorpen. Først 23. desember fikk beboerne vende hjem igjen.

Utbruddet er det femte på Reykjaneshalvøya de siste fire årene.