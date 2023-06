«Rustfritt stål» er ikke alltid rustfritt

Oppdrettsnæringen er en av de største vekstnæringene i Norge. Gjennom de siste 20 årene har næringen vokst fra å være en samling av nisjebedrifter langs kysten til å bli en næring som jobber bevisst for å utvikle næringen både teknologisk og bærekraftig.

Som et resultat har det blitt etablert en rekke bedrifter rundt om i landet både innenfor design/bygging og drift/service/vedlikehold av anlegg, videreforedling av produkter og ikke minst oppdrettsselskap. Teknologiutviklingen har også skutt fart gjennom utvikling av store havgående oppdrettsanlegg. Utviklingen i bransjen er avhengig av at riktig design og riktige materialvalg gjøres for å minke kostnadene og øke levetiden på anleggene.

Manglende kunnskap

Sjøvannstemperaturen er viktig for om stålet korroderer eller ei, skriver Roy Johnsen (t.v.) og Daniel Blucher. Foto: Privat

«Rustfritt stål» er et begrep mange kjenner til og som mange har et forhold til. Vi hører ofte utsagnet om at «rustfritt stål» aldri vil utsettes for korrosjon. Om dette utsagnet er riktig, avhenger av en rekke faktorer, hvor type legering, temperatur og kloridinnhold er de tre viktigste. Når man skal velge riktig rustfri stållegering, er det derfor viktig å vite hvilket miljø utstyret/komponenten skal operere under.

I oppdrettsnæringen benyttes rustfritt stål i mye utstyr og komponenter. Flere driftserfaringer tyder på at de som spesifiserer materialene, ikke har gode nok kunnskaper om enten aktuelle driftsbetingelser eller korrosjonsegenskapene til legeringen som velges.

Liker seg dårlig i sjøvann

«Syrefast stål» (AISI 316) er en kvalitet som brukes mye i industrien. Dette er en rustfri kvalitet som har gode egenskaper under mange forhold, men som liker seg dårlig i sjøvann.

Det er mange rapporterte eksempler på korrosjon av «syrefast stål» på komponenter som har vært eksponert mot sjøvann. Men så hevder andre i oppdrettsnæringen at «Vi bruker «syrefast stål» i sjøvann og det går bra!» Sjøvannstemperatur er en meget viktig parameter om korrosjon starter eller ikke.

Erfaringer viser at dersom temperaturen holdes lavere enn +5 °C, er det liten sannsynlighet for at korrosjon initieres på «syrefast stål». I deler av produksjonsprosessen har man en temperatur som er lavere enn dette, og dermed kan man benytte «syrefast stål» uten at anlegget ødelegges av korrosjon. I områder hvor temperaturen er høyere, er det økende sannsynlighet for at korrosjon skjer.

Ny forskning

Forskning på egenskapene til ulike rustfrie stål har vært et viktig tema ved NTNU/Sintef siden tidlig på 1980-tallet, for å dokumentere rustfrie ståls egenskaper i marint miljø. De siste årene har også oppdrettsnæringen fattet interesse for resultatene fra arbeidet og etterspør retningslinjer for bruk av rustfrie stål i sjøvann og marint miljø.

Ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU har en masterstudent det siste året gjennomført et prosjekt hvor målsettingen var å kartlegge korrosjonsproblemer i lakseslakterier. Kartlegging av utfordringene knyttet til korrosjon og testing av materialprøver under virkelige driftsforhold i to anlegg har vært fokus i arbeidet.

Ved Sintef er man i gang med å gjennomføre prosjektet «Materialvalg i landbasert oppdrettsnæring». Prosjektet, som er støttet av Regionalt forskningsfond Trøndelag, skal kartlegge korrosjonsproblemene man har i landbaserte oppdrettsanlegg.

Skal lage veileder

Oppdrettsnæringen har behov for økt kunnskap om bruk av materialer for å redusere fremtidig vedlikehold. Dette er utgangspunktet for at NTNU/Sintef nå tar initiativet til å etablere et prosjekt med målsetting om å «utarbeide en veileder for bruk av rustfrie stål i oppdrettsnæringen».

Eksempel på korrosjon i et sjøvannfilter av AISI 316 etter ett år i sjøvann. Foto: Roy Johnsen

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å hjelpe bransjen til å ta frem en veileder for bruk av rustfritt stål i oppdrettsnæringen som et tillegg til NS9416. En slik veileder vil virke positivt i hele verdikjeden og drastisk redusere driftskostnadene for et anlegg. Til sammen vil prosjektet bidra til industriell vekst regionalt og nasjonalt og vil muligens øke eksport av landbaserte oppdrettsanlegg og utstyr til slike anlegg.

Parallelt med utarbeidelsen av veileder er planen å utarbeide et opplæringsprogram som kan brukes internt i bedrifter for å sikre nødvendige kunnskaper om «bruk av rustfrie stål i oppdrettsnæringen» for relevant personell.