Rust og forkullede knokler skal fjerne løsemidler fra grunnvannet

Tusenvis av grunnområder rundt i Danmark er så forurensede at det risikerer å gå ut over grunnvannet. I tillegg til sprøytemidler er den største forurensingskilden klorerte løsemidler – vanligvis fra renserier eller avfetting i for eksempel metallindustrien. De danske regionene bruker årlig 400 millioner kroner på å undersøke og rense opp i områder som er forurenset med disse skumle stoffene.