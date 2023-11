Russland testet rakett som kan frakte atomvåpen

Raketten ble skutt opp i Kvitsjøen, noen titalls mil øst for Finland.

– Som del av sluttfasen i testprogrammet har den nye atomdrevne strategiske ubåten Imperator Aleksander III gjennomført en vellykket utskyting av den sjøbaserte interkontinentale ballistisk raketten Bulava, står det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet søndag morgen.

Bulava regnes som en av Russlands mest avanserte rakettyper og har vært under uttesting siden 2005.

Raketten er tolv meter lang og kan frakte opptil seks atomstridshoder. Rekkevidden antas å være rundt 8000 kilometer.

Under den siste testen skal missilet ha truffet et mål på Kamtsjatka-halvøya ved Stillehavet. Testen av Bulava-raketten skal ha vært den første på over et år.

Ubåttypen Imperator Aleksander III tilhører Borei-klassen og ble lansert for snart ett år siden.