TU avdekket i høst at Olje- og energidepartementet (OED) tillot at det sanksjonerte russiske Sjirsjov-instituttet fikk gjennomføre et omstridt forskningstokt på norsk sokkel i Barentshavet. Nå viser det seg at tillatelsen ikke er brukt – nok en gang.

Forskningsskipet «Akademik Mstislav Keldysj» befant seg i forrige uke mindre enn et døgn i området på norsk sokkel som de hadde fått tillatelse til å undersøke. Det uten å stoppe, viser skipets AIS-logg som TU har gjennomgått.

Mandag denne uken gikk tillatelsen til å undersøke norsk kontinentalsokkel ut. Skipet befant seg da i internasjonalt farvann vest for Irland. På vei til et forskningstokt i Antarktis, ifølge en melding fra Sjirsjov-instituttet.

– Tester systemet

– Det kan se ut som at de tester systemet. Ifølge havretten får de lov til å søke, og man skal ha en god grunn til å nekte dem tillatelse, sier forsker Gunhild Hoogensen Gjørv til TU.

Professor Gunhild Hoogensen Gjørv ved UiT Norges arktiske universitet forsker på hybride trusler. Foto: UiT

Hun er professor i sikkerhetsstudier og geopolitikk ved UiT Norges arktiske universitet. Gjørv har tidligere uttalt seg om toktet til NRK.

Gjørv understreker at hun spekulerer og er åpen for at det også kan være helt andre forklaringer på hvorfor skipet tilsynelatende ikke har gjennomført noe forskningstokt på norsk sokkel, slik det er søkt om.

Hun understreker også at hun ikke er kjent med skipets bevegelser ut over det som er presentert i mediene.

Flere stortingspolitikere, blant annet tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), mente myndighetene burde si nei til toktet. Flere forskere ved Sjøkrigsskolen har også svært skeptiske. Forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Sjøkrigsskolen omtalte tidligere Sjirsjov-instituttet som nærmest en paramilitær organisasjon.

OED har svart at alle søknader om å få gjennomføre forskningstokt blir grundig vurdert – også i lys av sikkerhetspolitiske hensyn. UD har svart at det ikke er i Norges interesse å praktisere havretten etter eget forgodtbefinnende.

Skulle ankre, ifølge søknad

Sjirsjov-instituttet søkte først om å gjennomføre toktet i perioden 25. juni til 7. september. Norske myndigheter ga tillatelse til det. Men toktet ble ikke gjennomført i perioden, så det måtte søkes på nytt.

I høst søkte så Sjirsjov-instituttet på nytt, via Russlands ambassade. De ba da om å få gjennomføre toktet i perioden 4. november til 18. desember.

UD har tidligere opplyst til TU at de ikke har mottatt noen begrunnelse for hvorfor toktet ble utsatt.

Ifølge instituttet var målet med toktet å gjøre en tverrfaglig studie av sedimentært materiale i vannet nær havoverflaten og i vannsøylen, samt bunnsedimenter.

I søknaden heter det at skipet etter planen skulle gå ut fra Murmansk 4. november og returnere til samme sted 18. desember.

Blant annet ble det søkt om at skipet skulle ta prøver av havbunnen, og at de flere ganger skulle senke ankeret i forbindelse med dette, altså operasjoner som ikke er forenlige med at skipet er i fart.

De skraverte feltene viser områdene skipet hadde tillatelse til å undersøke. Den røde linjen viser skipets posisjoner i norsk økonomisk sone, hentet fra AIS-loggen. Grafikk: Teknisk Ukeblad

AIS-dataene viser at forskningsskipet forlot Murmansk med kurs mot norsk økonomisk sone 9. desember. På ettermiddagen 13. desember seilte skipet ut av norsk økonomisk sone. Det befant seg da i Norskehavet.

Fra begynnelsen av november frem til begynnelsen av desember befant skipet seg på et tokt i den russiske delen av Barentshavet.

– Prioriteringer kan endres

Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt mener derimot at det ikke er oppsiktsvekkende at man ikke bruker en slik tillatelse. Han understreker at han ikke har spesifikke opplysninger om disse forskningstoktene og heller ikke kjennskap til hva som er skjedd med tidligere omsøkte tokt.

– Det koster jo ikke noe å be om tillatelse. Prioriteringer kan endres. Det som er litt spesielt, er at det ser ut til at et tokt avbrytes rett etter det har startet, skriver han i en e-post til TU.

Han legger til at det kan forklares med strid om prioriteringer.

– Et forskningsfartøy av denne typen er en begrenset ressurs og jeg kan forestille meg at noen høyt opp har bestemt at ekspedisjonen til Antarktis er viktigere enn det påbegynte arbeidet i Barentshavet, skriver han.

Moe understreker at dette bare er rimelige spekulasjoner fra hans side.

– Men avbrytelsen av toktet trenger ikke nødvendigvis å ha så mye med Norge å gjøre, skriver han.

TU har gjentatte ganger sendt spørsmål om hva som har skjedd med toktet til både Russlands ambassade og Sjirsjov-instituttet i Moskva. Ambassaden viser til forskningsinstituttet. Instituttet har ikke besvart TUs henvendelser.