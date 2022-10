Et spesialutstyrt fartøy chartret av Nord Stream AG har ankommet det påståtte skadestedet på rørledningen i svensk økonomisk sone, skriver selskapet i en pressemelding. De utdyper ikke hva de mener med «det påståtte skadestedet»

«Etter å ha utført kalibreringsarbeidet, skal spesialister innen 24 timer være klare til å starte undersøkelser av det skadede området. Det vil ta 3-5 dager, ifølge nåværende estimater», skriver selskapet.

De skriver at de fortsatt venter på nødvendige tillatelser fra danske myndigheter til å undersøke skadene i dansk økonomisk sone.

Spesialfartøy fra Norge

Majoritetseieren i Nord Stream er det russiske gasselskapet Gazprom, med 51 prosent.

Resten eies av olje- og gasselskapene Wintershall Dea (Tyskland), E.ON og Gasunie (Nederland) og ENGIE (Frankrike). Selskapet er offisielt registrert i Zug i Sveits.

Helt siden gasslekkasjen stoppet 3. oktober har Nord Stream AG ventet på tillatelser fra Sverige og Danmark til å gå ned og inspisere de ødelagte gassrørene.

I en pressemelding fra 4. oktober skriver de også at eieren av spesialfartøyet «fortsatt ikke har fått grønt lys fra det norske Utenriksdepartementet til å dra av gårde».

De to gassrørene som utgjør Nord Stream1, ble åpnet for over ti år siden. Det kostet 7,4 billioner euro å bygge rørene, som ble designet for å vare i 50 år.