Røyken fra skogbrannene i California når helt til Norge

EUs klimaovervåkningsprogram CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) overvåker brannene fra sine satellitter og forutser hvordan røyken sprer seg i atmosfæren. De varsler at røyken kommer til å nå Nord-Europa til helgen – og røyken ser ut til å følge værstrømmene rett mot Norge.

Satellittbildene viser at hoveddelen av røyken har blitt liggende utenfor USAs Stillehavskyst i flere dager, men at røyken de siste dagene har blåst inn over Nord-Amerika og Canada.

CAMS' varslingsdata viser at røyken er i ferd med å krysse Atlanterhavet igjen og vil komme til Nord-Europa senere denne uken, slik den også gjorde på slutten av forrige uke.

Ser tykk røyk 8.000 kilometer unna

– At disse brannene slipper ut så mye forurensing i atmosfæren at vi fortsatt kan se tykk røyk over 8.000 kilometer unna, viser hvor katastrofale de har vært i omfang og varighet, sier seniorforsker i CAMS, Mark Parrington, i en pressemelding.

De enorme skogbrannene startet i California og Colorado i andre halvdel av august. Nå brenner det også i Oregon og Washington. Det har ført til farlig dårlig luftkvalitet over store deler av USAs vestkyst.

Sammenlignet med tidligere år, er årets skogbranner opptil flere hundre ganger mer intense enn gjennomsnittet for USA i årene 2003–2019, ifølge CAMS.

Enorme CO₂-utslipp

Brannene i California og Oregon har allerede sluppet ut langt mer CO₂ i 2020 enn i noen andre år siden CAMS begynte sine målinger i 2003. CAMS' estimater er basert på satellittobservasjoner, og stemmer godt overens med estimater basert på hvor stort areal som har brent ned.

Brannene er beregnet å ha sluppet ut rundt 30,3 megatonn CO₂, hvorav 21,7 megatonn i California. Til sammenligning hadde Norge et utslipp på 50,3 megatonn i fjor.

Fra sine satellitter måler CAMS Aerosol optical depth (AOD), som viser hvor mye sollys som blokkeres av aerosol-partikler i atmosfæren.

Største branner siden målingene startet

– Størrelsen og omfanget av disse brannene er mye større enn i noen av de 18 årene som våre overvåkningsdata omfatter. Vest i USA har vi sett at disse nivåene har nådd svært høye AOD-verdier på sju eller mer, noe som bekreftes av målinger på bakken. For å sette dette i perspektiv, ville et AOD-nivå på én indikere mange aerosoler i atmosfæren, sier Parrington.

CAMS overvåker også karbonmonoksid på forskjellige høyder i atmosfæren. Det gir en god indikasjon på luftkvalitet på bakkenivå, og bidrar til å overvåke den spredning av røyk over store distanser, noe som vanligvis skjer på 5–10 kilometers høyde.