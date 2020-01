Rolls-Royce vil bygge 15 små nøkkelferdige atomreaktorer i Storbritannia

Rolls-Royce har i et radiointervju på BBCs radio 4 opplyst at bedriften leder et konsortium som planlegger å bygge, installere og drive opptil 15 små kjernekraft-reaktorer i Storbritannia. Det første anlegget skal etter planen kunne settes i drift om cirka ni år.

Ifølge teknologisjef Paul Stein hos Rolls-Royce er det snakk om at man vil produsere fabrikkbygde modulære kjernereaktorer, med deler laget som et byggesett som kan leveres på vanlige lastebiler.

For øyeblikket bygges det nesten utelukkende nye kjernekraftverk i Øst-Europa og Asia. Men Rolls-Royce mener at denne trenden kan snus ved hjelp av disse små, modulære kjernereaktorene – kalt SMR – som kan masseproduseres monteres opp på et sted hvor de kan generere billig og CO2-nøytral elektrisitet.

40.000 nye jobber

Ifølge Roll-Royce-konsortiet vil initiativet ha en bruttoverdi for den britiske økonomien på ca. 1200 milliarder norske kroner, medføre eksport for 4800 milliarder kroner og føre til 40.000 nye stillinger innen 2050.

Hvert kraftverk vil kunne levere en el-effekt på 440 MW og forventes å ha en levetid på 60 år. De anslåtte produksjonskostnadene per kWh produsert strøm ligger på drøyt 70 øre per kWh.

Ifølge Paul Stein vil de åpenbare stedene å plassere anleggene i Storbritannia være steder hvor man allerede har eldre eller nedlagte kjernekraftverk, nemlig to steder i Wales og ett i den nordvestlige delen av England.

Ingen ny konstruksjon

Han forklarer videre at konstruksjonen av ​​kjernereaktoren er en som man har benyttet i mange år på kjernekraftverk over hele verden:

«Vi har i stedet hatt et ubarmhjertig fokus på kostnadene. Det er første gang et industrikonsortium har fokusert på å få ned prisen på elektrisitet til forbrukerne, og initiativet har kommet akkurat på det riktige tidspunktet med stigende bekymringer over klimaendringer», sier Paul Stein ifølge New Atlas.

Den britiske regjeringen har allerede lovet konsortiet over 200 millioner kroner i fondsstøtte, noe som tilsvarer cirka halvparten av ​​de nåværende kostnadene til planleggingen. Konsortium-partnerne skal levere resten av beløpet.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.