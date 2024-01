Rødehavet-problemer stanser tysk Tesla-produksjon

Tesla stanser det meste av bilproduksjonen i Tyskland i to uker fra slutten av januar. Grunnen er mangel på komponenter som følge av problemene i Rødehavet.

Produksjonen ved fabrikken i Grünheide, nær hovedstaden Berlin, stanses for det meste mellom 29. januar og 11. februar.

Avgjørelsen viser at krisen i Rødehavet, der iranskstøttede houthi-opprørere angriper skip i solidaritet med Hamas' kamp mot Israel på Gazastripen, har rammet Europas største økonomi.

– Den væpnede konflikten i Rødehavet og den påfølgende endringen i transport mellom Europa og Asia via Kapp det gode håp påvirker også produksjonen i Grünheide, opplyser Tesla i en uttalelse.

Også andre store selskaper, som den kinesiske bilprodusenten Geely og svenske Ikea, har advart om at det blir forsinkelser i leveringene.

Svakt ledd for bilindustrien

I uttalelsen sier Tesla at den betydelig lengre transporttiden fører til at gap i leverandørkjeden. Det samme vil antakeligvis også ramme andre bilprodusenter.

Sam Fiorani, leder i analyseselskapet AutoForecast Solutions, sier til Reuters at det lenge har vært en potensiell svakhet for alle bilprodusenter at de er så avhengige av nøkkelkomponenter fra Asia. Tesla importerer batterikomponenter fra Kina til fabrikken i Tyskland. Det utgjør en vedvarende risiko for dem, kommenterer Fiorani.

Han tviler på at Tesla er eneste bilprodusent som påvirkes av situasjonen i Rødehavet og tror de bare er første produsent som viser seg å være rammet.

Uklart når Rødehavet er trygt igjen

Det er ventet at det ikke vil gå transport gjennom Rødehavet i overskuelig fremtid. Administrerende direktør Vincent Clerc i Mærsk sier til Financial Times at det kan gå flere måneder før det er aktuelt.

Han kaller angrepene som tvinger skipsfarten rundt Sør-Afrika, brutale og dramatiske.

– Det er uklart for oss om det er snakk om å gjenopprette trygg passasje gjennom Rødehavet i løpet av dager, uker eller måneder. Det kan potensielt ha betydelige konsekvenser for global vekst, sier han til avisen.