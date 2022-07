De fem årene som er gått siden Annette Anfinnsen grunnla Robotic Innovation i et spartansk kontor på Forus, brukte hun på kunder og markedsføring. Ikke på å jakte investorer. Derfor er hun fortsatt eneeier når Robotic Innovations åtte ansatte nå snart flytter inn i et splitter nytt fabrikkbygg på industriområdet Håland sør for Bryne sentrum.