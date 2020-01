Robot til Jupiter-måne: Skal kjøre på undersiden av isen

En liten tohjulet robot har i november kjørt rundt på et av klodens mest merkverdige steder; under isen ved Sørpolen. Faktisk har roboten nærmere bestemt kjørt rundt på isens underside. Den er nemlig bygd med oppdrift, slik at den så å si kjører på hodet.

Roboten, som har fått navnet BRUIE (Buoyant Rover for Under-Ice Exploration), er én meter lang og utstyrt med kameraer, sensorer og kraftige projektorer. BRUIE har den fordelen – i motsetning til flytende undervannsroboter – at den er mindre påvirkelig overfor havstrømmer, og ikke trenger å bruke strøm for å holde seg i samme posisjon, skriver NASAs Jet Propulsion Laboratory i en pressemelding.

Samtidig har NASA-forskerne et spesifikt ønske om å undersøke nettopp undersiden av isen, hvor de mener at sannsynligheten for å finne aktivitet – og eventuelt liv – er stor.

Neddykket i 42 timer

Til nå har BRUIE blitt testet fire ganger. Sist gang var den neddykket i 42 timer og 30 minutter, og den ble styrt med en laptop, selv om den er beregnet til å kunne styres via satellitt.

NASA har jobbet på BRUIE i flere år, og blant annet testet den i Alaska tilbake i 2015.

På sikt er planen at roboten skal kunne klare seg under isen i opptil én måned. Derfor er det et spesielt stort fokus på strømforbruket, og det er en av årsakene til at man gjerne vil unngå propeller – men ikke den eneste grunnen:

«Vi vil heller ikke ha en propell som kan ødelegge menneskehetens første møte med liv på andre planeter», sier Daniel Arthur, som er en av ingeniørene i prosjektet til New York Times.

Kilometertykk is på Europa

Nettopp jakten på liv er et av BRUIEs hovedformål, for blant forskerne er det et forsiktig håp om at det nettopp er i vannet på isplaneter – så som Saturns måne Enceladus eller Jupiters Europa – at det kan finnes liv. Men det er veldig, veldig langt fra forsøkene under Sørpolens is til ishavet på for eksempel Europa.

For det første er det ennå ikke planlagt noen oppdrag med BRUIE, men et europeisk oppdrag i 2025 med navnet Clipper skal fly forbi og lete etter egnede landingssteder. Men turen til månen tar seks år.

Hvis BRUIE skal ned under isen på Europa, kan det også være at man må ha et skikkelig stort isbor med på turen, for isen på Europa er beregnet til å være 10 til 19 kilometer tykk, skriver NASA.

Her kan du se BRUIE kjøre rundt under isen i Alaska i 2015:

Denne saken ble først publisert på Ingeniøren.dk.