Robot har funnet smeltet atombrensel i Fukushima-reaktor

En undervannsrobot har tatt bilder det som trolig er smeltet reaktorbrensel i det ødelagte atomkraftverket Fukushima Daiichi, ifølge lokale medier i Japan.

Operatørselskapet bak atomkraftverket, Tokyo Electric Power, har uttalt at det er stor sannsynlighet for at det er smeltet brensel som er funnet.

Roboten fant det som trolig er reaktorbrensel i kraftverkets tredje reaktor. Noen steder skal brenselet ha ligget i lag på rundt en meter i tykkelse.

Matcher funn fra Tsjernobyl

Årsaken til at det brukes en undervannsrobot til arbeidet, er at det er injisert vann for å holde det smeltede brennstoffet avkjølt. Det er dermed et dyp på over seks meter inne i kontruksjonen.

Det er første gang det er gjort funn av drivstoffavfall i en av reaktorene. Tidligere i år har roboten gått inn i reaktor 1 og 2 i kjernekraftverket, uten å finne brensel.

– Det er naturlig å anta at restene har smeltet og falt ned, sa en talsperson fra Tepco, ifølge Japan Times.

Bildene viser svarte, lavalignende objekter, og en spesialist skal ha identifisert dem som smeltet brensel.

Det er en undervannsrobot som har tatt bildene inne i reaktor 3. Bildene er et stort skritt videre i arbeidet med å finne ut hvordan reaktorene skal kunne demonteres. Foto: International Research Institute for Nuclear Decommissioning/NTB Scanpix

– Bildene av det som ser ut til å være rester av smeltet brensel matcher det som er funnet etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, sa Tadashi Narabayashi, professor i kjernekraft ved Hokkaido Universitet, til avisen.

Narabayashi skryter av undersøkelsene, og mener funnene trolig betyr et stort skritt fremover for Tepco, i arbeidet med å finne ut av hvordan de skal klare å demontere kjernekraftverkets tre ødelagte reaktorer.

– Det vil gi dem en idé om hva slags roboter de trenger å utvikle og metoder for å fjerne restene, sa han.

Robotene kneler av stråling innen de når fram: Ny teknologi må til for å demontere Fukushima-reaktorene

Kan ta 40 år å demontere

I mars 2011 ble kysten av Japan rammet av en voldsom tsunami etter et kraftig jordskjelv. Kjempebølgen slo ut kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket FukushimaDaiichi, som ligger 240 kilometer nord for Tokyo. Dette medførte utslipp av radioaktive stoffer.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet er det fremdeles store utfordringer som gjenstår før det vil være mulig å demontere reaktorene. Blant annet er det fremdeles ekstremt høy radioaktiv stråling i reaktorene.

På grunn av den ekstremt høye strålingen har undersøkelsesrobotene sluttet å fungere før de har nådd fram til de viktigste områdene.

For å kunne demontere reaktorene, slik at de kan ta seg av de skadede reaktorkjernene, må det utvikles ny teknologi.

Å finne rester av brensel og undersøke skadene på de tre reaktorene som ble rammet, er viktig for demonteringen av verket. Det kan ta hele 40 år, ifølge Tokyo Electric Power.