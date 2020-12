Riksrevisjonen kritisk til oppfølgingen av Equinors utenlandsinvesteringer

Det er konklusjonen i en rapport fra Riksrevisjonen tirsdag.

Riksrevisjonen betegner mangelen som «kritikkverdig». Dette er det laveste av Riksrevisjonens fire nivåer av kritikk.

Olje- og energidepartementet (OED) har heller ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot utenlandsinvesteringenes bidrag i Equinors lønnsomhet, mener Riksrevisjonen.

I stedet har departementet hatt «overdreven oppmerksomhet på oljeproduksjonen».

USA-satsing

Det er Equinors store tap i USA som er bakteppet. Det siste året har USA-satsingen fått mye og hard kritikk.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier hun nå har styrket eieroppfølgingen med et nytt årlig møte der Equinors årsrapport skal gjennomgås.

– Informasjonen om det samlede tapet kunne vært lettere tilgjengelig, noe selskapets ledelse har sagt seg enig i. Jeg har kommunisert til selskapet at jeg har klare forventninger til at dette følges opp, sier Bru.

Hun er likevel ikke enig med alt Riksrevisjonen kommer med:

– Påstanden om at departementet har hatt et overdrevent fokus på produksjon som har gått på bekostning av andre hensyn, kjenner jeg meg ikke igjen i.

Etterkom ikke anbefaling

Finanstilsynet kom allerede i 2014 med en anbefaling til Equinor om å rapportere USA som et eget segment.

Men Equinor valgte ikke å etterkomme anbefalingen og henviste til bransjepraksis.

Departementet aksepterte selskapets begrunnelse for ikke å etterkomme tilsynets anbefaling, skriver Riksrevisjonen. Forskrift om land-for-land-rapportering gjorde at Equinor fra 2014 årlig har rapportert mer omfattende om utenlandsvirksomheten.

Departementet har gitt uttrykk for at deler av denne rapporteringen er vanskelig tilgjengelig.

Lønnsomhet

Riksrevisjonen kritiserer OED for ikke å ha hatt nok oppmerksomhet på utenlandsinvesteringenes bidrag til Equinors lønnsomhet.

Ifølge rapporten har OED i liten grad benyttet regnskapsdata fra Equinors land-for-land-rapportering i sine interne analyser.

«I sine interne gjennomganger er departementet opptatt av oljeproduksjon, og argumenterer med at lønnsom oljeproduksjon er hoveddriveren til avkastning på Equinors investerte kapital. For stor oppmerksomhet rettet mot produksjon kan etter vår mening føre til at andre drivere av lønnsomhet, som kostnader, blir oversett.»

Også dette er ifølge Riksrevisjonen «kritikkverdig.»

Begrepet brukes for å karakterisere mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er alvorlige.

Gjennom mediene

I rapporten kommer det også fram at OED etter Riksrevisjonens vurdering hadde for dårlig oversikt over innholdet i Equinors offentlige rapporter.

«I 2017 krevde en endring i forskrift om land-for-land-rapportering at selskapet inkluderer opplysninger om akkumulert fortjeneste per datterselskap i sin konsernrapport,» heter det i rapporten.

«Olje- og energidepartementet ble først klar over implikasjonen av de rapporterte tapene gjennom omtale i mediene to år senere. Selskapets årsrapporter viste at tapene i USA var større enn det departementet var klar over.»

OED forvalter statens eierskap på 67 prosent av aksjene i Equinor ASA. Målet med eierskapet i Equinor er høyest mulig avkastning over tid.