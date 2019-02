Riksantikvaren deler ut millioner til norske verdensarv-steder

Til sammen deles det i denne runden ut 54 millioner kroner, opplyser Riksantikvaren.

Norge har åtte fantastiske steder på Unescos verdensarvliste, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Lokalsamfunn og frivillige gjør en viktig jobb med å ta vare verdensarvverdiene på vegne av og til glede for oss alle. Jeg er sikker på at tilskuddene som gis fra Riksantikvaren til formidling, istandsetting og vedlikehold av verdensarvverdiene, vil gi resultater både vi og kommende generasjoner kan glede oss over, sier Elvestuen.

Aller mest til Notodden og Rjukan

Industriarven i Rjukan og Notodden ble tildelt verdensarvstatus i 2015. Tildelingen på 17,2 millioner kroner i 2019 vil blant annet bli brukt til å følge opp og avslutte igangsatte prosjekter.

Bergstaden Røros får over 10 millioner kroner i 2019 som skal brukes til videreføring av de langsiktige ordningene knyttet til bygningsarv og arealskjøtsel i og rundt bergstaden, samt videreføring av noen nye formål.

16 millioner kroner går til Bryggen i Bergen som fortsetter arbeidene med igangsetting.

Fjorder og bergkunst

Verdensarven i Vestnorsk fjordlandskap, som omfatter Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane, får 1,9 millioner kroner. Verdensarvstedet Urnes mottar 750.000 kroner, mens bergkunsten i Alta i Finnmark får 4 millioner kroner.

I Finnmark står også de fire norske målepunktene på Struves meridianbue. Arbeidet med skjøtsel og formidling der mottar 1,4 millioner kroner. Vegaøyan får 2 millioner kroner i årets tildeling.

– Verdensarvstedene forteller viktige og spennende historier. Disse stedene er valgt ut fordi stedene har betydning for menneskers historie, også ut over Norges grenser. Så min oppfordring til reiseglade er å legge turen innom et av de norske verdensarvstedene, sier riksantikvar Hanna Geiran.