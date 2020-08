Rheinmetall kaprer ny kontrakt med Forsvaret en måned før de skal møtes i retten

Om en drøy måned møtes Rheinmetall Norway og Staten i retten. Konflikten handler om en mislykket del av Hærens største investering, nye CV90 kampvogner.

Samtidig er selskapet nå i ferd med å vinne en ny kontrakt med Forsvarsmateriell (FMA).

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer, er partene i ferd med å inngå en avtale om at Rheinmetall Norway skal produsere rundt 1.100 overlavetter («softmounts») til Forsvarets nyinnkjøpte 12,7 mm-mitraljøser.

Gikk til sak

I kampvognprosjektet skulle Rheinmetall Norway levere sitt sensorsystem Vingtaqs II til 21 såkalte oppklaringsvogner. Dette samarbeidet endte med at Forsvaret hevet kontrakten på grunn av vesentlig forsinkelse og deretter saksøkte selskapet.

Staten krever nå at Rheinmetall skal betale 76,6 millioner kroner samt kostnader knyttet til dekningskjøp, det vil si anskaffelse av et nytt sensorsystem.

Rheinmetall Norway skulle levere Vingtaqs II til CV90 OPV, men Forsvaret vraket kontrakten. Senere i høst møtes de i retten. Foto: Rheinmetall/Svein-Erik Hole

Rheinmetall på sin side har bestridt hevingen og krever at staten skal betale erstatning etter rettens skjønn. Beløpet er i stevningen beregnet til 125 millioner kroner.

Partene møtes etter planen i Oslo tingrett 5. oktober og det er satt av over en måned til rettssaken.

Nye «tolvsju»

Forsvarsmateriell har til enhver tid flere anskaffelser gående, og det ser nå ut til at Rheinmetall Norway har gått til topps i en ny anbudskonkurranse.

Leveransen gjelder såkalte «softmounts» til Forsvarets nyinnkjøpte M2A2N tunge maskingevær i kaliber 12,7 x 99 mm Nato (. 50 cal) – også kjent som «tolvsju».

Etter det TU kjenner til, sto det i siste fase av konkurransen mellom australske W & Platt og de norske bedriftene Rheinmetall Norway og Fjord Defence. De sistnevnte ligger bare en kilometer fra hverandre på Nøtterøy.

Rheinmetall Norway har produsert dagens NM 152 softmounts også, da de het Vinghøg.

– Vi ønsker ikke å kommentere, da vi er i en pågående anskaffelsesprosess av soft mounts, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Jannicke Hauan Strand i Forsvarsmateriell i en e-post.

Heller ikke Rheinmetall Norway ønsker å si noe.

– Dessverre kan jeg på dette tidspunkt ikke gi kommentar til saken, skriver daglig leder Thomas B. Nielsen i en sms.

Må ha nye overlavetter

12,7 mm mitraljøse HPS (NM 218), som er den offisielle betegnelsen i Forsvaret, er i ferd med å byttes ut med nyproduserte M2 Browning-våpen. Selv om det ble gjennomført en oppgradering på dem for 20 år siden, er mange av dem høyst modne for utskiftning. Kanskje ikke så rart, ettersom enkelte av maskingeværene er produsert så tidlig som 1940.

I fjor inngikk FMA en rammeavtale med amerikanske U.S. Ordnance om inntil 1.300 nye våpen, men ettersom en del blant annet skal monteres i våpenstasjoner er det snakk om å kjøpe inn cirka 1.100 overlavetter.

Årsaken til at det må kjøpes inn nye overlavetter, er at de nye mitraljøsene har lukket bolt-mekanisme i stedet for åpen bolt-mekanisme, og dermed ikke kan settes rett inn på eksisterende NM 152 soft mount.

Direktør Curtis Debord i U.S. Ordnance (f.v.), Eirik Horst og Morten Eggen i Forsvarsmateriell på M2A2N-signeringen i februar : Eirik Helland Urke

Dagens norske mitraljøser, NM 218, ble oppgradert med en åpen bolt-mekanisme som ble designet av Vinghøg på 90-tallet. Det vil si at sluttstykket automatisk hektes opp i bakre stilling når avtrekkeren slippes.

Bakgrunnen er å unngå at en skarp patron blir liggende i et varmt kammer, noe det er dersom det er skutt mye. I verste fall kan sprengstoffet i prosjektilet omsettes eller kruttet i hylsa antennes, og man får det som gjerne kalles «cook-off».

Men i dag er det knapt noen andre nasjoner som har noe annet enn lukket bolt i M2-designet. Og dersom Norge skulle fortsatt med åpen bolt, ville det krevd en ombygging, og det var ikke ønskelig å endre på standard konfigurasjon, har prosjektledelsen tidligere forklart til Teknisk Ukeblad.

I det første avropet i fjor ble det bestilt tusen M2A2N, og samtlige vil være levert i løpet av dette året, ifølge FMA. I tillegg til overlavett, skal det kjøpes inn ny rekylforsterker.

Forbedringer

Mange av våpnene som Forsvaret har i dag ble produsert for amerikanerne under Andre verdenskrig og deretter gitt til Norge. De ble produsert i ei tid da det handlet om å sette flest mulig mekaniske verksteder i sving for å spy ut mange våpen i rask takt. Våpnene som anskaffes nå kommer fra automatiserte produksjonslinjer med helt andre toleranser og materialkvalitet.

På innsida er det også en del gode tekniske løsninger som gjør våpenet mindre vedlikeholdskrevende på verkstednivå, mens det for brukerne vil være mer driftssikkert, ha jevnere skuddtakt og ha piper med lengre levetid enn forgjengerne.

En kraftig forbedring er flammedemperen. Dagens mitraljøser har også mulighet for dette, men den er først og fremst laget for å beskytte skytteren. Den nye flammedemperen har i tillegg fordelen med at den avgir betydelig mindre lysglimt. Redusert signatur betyr redusert risiko for å stikke seg ut som et mål fienden vil prioritere å angripe.

Mitraljøsene som nå fases ut, har kommet fra et tosifret sammensurium av leverandører opp gjennom årene. U.S. Ordnance er i dag eneleverandør av både M60E6-maskingevær (7,62 mm) og M2 Browning-mitraljøser til det amerikanske forsvaret. Dette er den første leveransen til det norske forsvaret.