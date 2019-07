Reverserte pumpeprosess – kutter nesten alle klimautslipp fra gassen

En idé om å reversere en vakuumpumpeprosess, har ført til at man nå kan redusere utslippet av den tunge og høypotente klimagassen svovelheksafluoridgass (SF 6 ).

Det er hos Stena Recycling på Frogner tappeanlegget finnes, og frem til for bare noen måneder siden var det store problemer med å få fjernet klimagassene.

Hos Stena Recycling mottar man nemlig kasserte høyspentbrytere til gjenvinning. Disse bryterne er hovedkilden til utslippet av SF 6 .

Reverserte prosessen

Det er EE-returselskapet Renas AS som sørger for korrekt innsamling og behandling av høyspentanleggene. Administrerende direktør Bjørn Arild Thon sier til Teknisk Ukeblad at de frem til for bare noen måneder siden var nødt til å slippe ut mellom 20 og 30 prosent av den farlige gassen som var i høyspentbryterne.

– Vi brukte den beste teknologien som var tilgjengelig. Men vi klarte fortsatt ikke å få ut alt, sier Thon.

Utslippet av SF6-gassen er svært miljøskadelig. En kilo av gassen tilsvarer 23.000 kilo CO 2 .

Ideen som dukket opp, var fra en tidligere ABB-ansatt. ABB brukte nemlig vakuumtanker og vakuumpumper til å fylle beholderne.

– Ideen var rett og slett å reversere denne prosessen, sier Thon til Teknisk Ukeblad.

– Sier seg selv

Ifølge en pressemelding går det frem at arbeidet med å rekonstruere gamle vakuumtanker startet for to år siden.

– Noen kloke hoder fikk ideen om at man kunne reversere prosessen, og bruke vakuumpumpa til å suge ut SF 6 . Nå kan vi fjerne tilnærmet 100 prosent av den farlige gassen. Sier Knut Sælid fra Stena i pressemeldingen.

I hver bryter er det om lag tre kilo SF 6 -gass.

– Når hver kilo tilsvarer 23.000 kilo CO 2 , sier det seg selv at dette er av stor betydning, ifølge meldingen.

61.073 flyturer

Bjørn Arild Thon hos Renas sier at han ikke kjenner til noen andre som har lignende teknologi tilgjengelig. Han tror det kan være et stort marked for dette.

– Ingen visste helt hvordan man skulle få redusert utslippet av dette. Men nå er det oppe og går for fullt.

Miljødirektoratet skriver på sine nettssider at SF 6 -gass er den mest potente klimagassen man kjenner til med et såkalt globalt oppvarmingspotensial (GWP) på 22.800.

– Det er derfor ønskelig å redusere bruken og særskilt utslippene av gassen, ifølge Miljødirektoratet.

Sintef har også skrevet om SF 6 -gassen på sine nettsider. Der kommer det frem at det norske utslippet av gassen, som i 2017 var på 533 kilo, tilsvarer 11.726 tonn CO 2 .

– Dette er det samme som 61.073 flyreiser tur/retur Oslo–Trondheim, ifølge Sintef.