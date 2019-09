Retur av varer fra netthandel er et stort miljøproblem. Slik vil H&M løse det

58 prosent av alle nordmenn kjøpte klær eller sko på nettet i løpet av 2018, og nesten halvparten av varene ble returnert.

Varetransport og emballasje utgjør både en miljøutfordring, og en betydelig merkostnad for nettbutikkene.

Dette tar den svenske butikkjeden H&M nå tak i. Under Stockholm Tech Fest demonstrerte deres innovasjonsekspert Peter Hagström hvordan ny utnyttelse av teknologi skal gi nettbutikker med høyere grad av treffsikkerhet.

Stor økonomisk oppside

– Hvis vi klarer å minske returandelen med bare to prosent, er det en økonomisk kjempegevinst for H&M. Kommer vi opp i en effekt på 20 prosent, er det en liten revolusjon, sier Hagström.

Scan din egen kropp, og bruk AR for å se deg med nye klær i egen stue. Foto: Svein-Erik Hole

Ideen er enkel: Via en app fyller bruker ut kjønn og høyde. Deretter scanner man kroppen gjennom mobilkameraet fra to vinkler - rett forfra og fra siden. Så tar man bilde av eget ansikt for å fullføre en avatar. Når avataren er komplett, velger man plagg fra butikken som man vil se på egen kropp. Prosessen tar mindre enn ett minutt.

– Klærne er «digitalsydd», sier Hagström.

Det betyr at de har nøyaktige 3D-modeller av klærne, som kles på avataren. Et varmekart viser hvor tett plagget sitter - er det rødt, er trolig skjorta for trang, og du bør prøve en størrelse større. Ved å gjøre denne kontrollen før du går til kassa, regner H&M med å kunne ta ned returandelen betydelig. Da får de mer fornøyde kunder, samtidig som de sparer penger og miljø.

App med AR

– Teknologien er klar til bruk, og overlevert til våre forretningsutviklere. Det finnes ingen grunn til at dette skal ta veldig lang tid å få på plass, sier Hagström.

– Hva ved prosjektet har vært teknisk mest utfordrende?

– Det er å finne nøyaktig riktig størrelse, Vi har scannet mange tusen kropper for å få et godt grunnlag i algoritmene, og opererer nå med en feilmargin på 5 prosent. Vi skulle gjerne ha scannet et par hundre tusen kropper til, spesielt fra andre deler av verden, og tatt feilmarginen ned til 3 prosent.

Algoritmene skal kunne gjenkjenne en kroppsform under klær, slik at brukerne ikke trenger å kle av seg, noe ikke alle er komfortable med.

Netthandel i Norge I 2018 ble det omsatt varer og tjenester på nett for en verdi av 145 milliarder kroner. Det er 17 prosent opp fra året før.

Reiser er største kategori, med 65 milliarder i omsetning, mens det brukes 49 milliarder på varer, hvor klær og sko er største underkategori. 30 milliarder går til tjenester, som digitale abonnement, billetter, parkering og forsikring.

58 prosent av nordmenn handlet klær eller sko på nett i løpet av fjoråret.

Viktigste årsak til å handle på nett, er at det oppleves som enkelt og tidsbesparende. Kilde: DIBS-rapporten Norsk ehandel

En annen logistisk utfodring er at H&M ikke har 3D-modeller av alle klær ennå. Men dette kan fort bli en del av produksjonsrutinen.

– Hvordan håndterer dere personvern når folk utleverer eget ansikt og personlige data?

– Scannet ansikt og biometriske data skal lagres lokalt på brukerens telefon, vi har ingen interesse av å samle inn dette. Grunnen til at vi har et ansikt der, er at det skaper en mer realistisk shoppingfølelse for brukeren, de må kjenne igjen seg selv. Men ansiktet du ser i appen har et avatarpreg. Vi kunne ha gjort det enda mer realistisk, men erfaringen er at mange synes det er litt «ekligt» å se et autentisk bilde av seg selv, sier Hagström.

Appen har også en AR-funksjon, som gir brukeren muligheten til å se seg selv i H&Ms klær i sin egen stue.