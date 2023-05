– Vi er godt fornøyd med at vi i et mer utfordrende marked har en solid ordreinngang, og at vi øker omsetningen med 13 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i en børsmelding.

Selv med en omsetning på 9.5 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 8,4 milliarder i samme kvartal året før, førte en tvist med Statens vegvesen til negativt resultat.

Resultatet per aksje var -0,9 norske kroner.

Flere tvister

I 2015 gikk Veidekke og Statens vegvesen en avtale om utbygging av prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal. Men prosjektet endte i flere tvister, blant annet om sluttoppgjøret.

Nå har partene forhandlet seg frem til en løsning. Det gir et tap på 110 millioner i første kvartal.

Dermed går Veidekke ut av første kvartal med et resultat på minus 147 millioner kroner.

– Vi har kommet til enighet med Statens vegvesen om E39 Svegatjørn–Rådal, et prosjekt som ble påbegynt i 2015. Dette har vært en sak som har fulgt oss i mange år, og som både vi og byggherren har brukt mye tid og ressurser på. Selv om utfallet av forhandlingene ikke ble slik vi opprinnelig hadde sett for oss, ser vi frem til å få lagt denne saken bak oss, sier Bengtsson.

Han er optimistisk og melder om god tilgang på nye prosjekter, tross «et krevende marked». Ved utgangen av kvartalet har Veidekke en ordrereserve på akkurat over 43 milliarder kroner.